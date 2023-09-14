我国科研人员促进黄淮海玉米高产
2023年09月14日08:55 | 来源：新华社
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新华社北京9月13日电（记者于文静）玉米增密种植是增产的有效手段之一。近年来，我国科研人员研究推广玉米密植精准调控技术，在提升单产等方面取得明显成效，下一步将加快在黄淮海主产区推广应用。
这是记者13日从中国农业科学院作物科学研究所了解到的消息。
中国农业科学院“黄淮海夏玉米密植精准调控高产技术”现场观摩交流会13日在河南省漯河市举办。
农业农村部党组成员、中国农科院院长吴孔明表示，中国农科院科技创新要面向农业主战场，破解产业发展问题，推进先进科技成果落地应用。玉米密植精准调控技术在黄淮海地区的推广应用成效明显，增密、滴灌和精准调控有效破解制约单产提升的瓶颈。要加快该技术大面积推广应用，展示示范试验成效，带动实现玉米大范围大幅度均衡增产。
2023年中央一号文件提出，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，实施玉米单产提升工程。
据了解，玉米密植精准调控高产技术是玉米单产提升工程的核心技术，以密植为技术核心，水肥精准调控为植株全生育期营养和抗倒伏提供保障，系统集成土地精细耕整技术、种子精准包衣技术、导航单粒精播技术、水肥一体化技术、精准化控与病虫草害防控技术、机械精准收获技术。
2023年以来该种植技术在河南省16个县进行整建制推广，推动玉米种植密度由亩均4200株提升至5000株至6000株，同时有效缓解黄淮海夏玉米生产季内频发的阶段性干旱、高温、涝渍等危害。
据悉，在此次会议期间，河南省农业农村厅、中国农科院作科所、中国农科院中原研究中心三方签订了河南省玉米密植精准调控高产技术推广合作协议，加快该技术在河南推广应用。
(责编：王震、陈键)
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