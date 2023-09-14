《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》（以下简称《意见》）12日由新华社受权发布。《意见》出台是深入贯彻落实习近平总书记“突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇于探索海峡两岸融合发展新路”重要指示精神，进一步深化两岸各领域融合发展、推进祖国和平统一进程的重大举措，充分体现大陆坚定践行“两岸一家亲”理念，尊重、关爱、造福台湾同胞的诚意善意，可谓“含金量”“含情量”十足。

闽台一水之隔、渊源深厚，福建是台湾同胞最主要的祖籍地，处于两岸交流往来、融合发展最前沿。此次出台的《意见》内容涉及建设台胞台企登陆第一家园、促进闽台经贸深度融合、促进福建全域融合发展、深化闽台社会人文交流等诸多方面，将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用，完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，完善台胞台企同等待遇政策体系，促进闽台人员往来更便捷、贸易投资更顺畅、交流合作向更宽领域更深层次拓展，在福建全域建设两岸融合发展示范区。

这项重大举措将产生众多利好，为台湾同胞创造更多发展机遇、更广发展空间。从畅通往来通道、促进求学研习、鼓励就业、扩大社会参与、便利生活、完善司法服务，到优化营商环境、深化产业合作、促进台湾农渔业和中小企业发展、加强科技创新合作，从支持厦门与金门加快融合发展、福州与马祖深化融合发展，加快平潭综合实验区开放发展，推进福建其他地区开展融合实践，到扩大社会人文交流合作、鼓励青少年交流交往、促进文化领域融合发展……可以预见，闽台之间将进一步拉近“生活圈”、拧紧“合作链”、共筑“同心梦”，台胞台企投身两岸融合发展的获得感幸福感与信心信念将持续增强。

亲望亲好，中国人要帮中国人。无论台海形势如何风云变幻，大陆方面始终坚持以人民为中心的发展思想，像为大陆百姓服务那样造福台胞。支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区，是顺应大势、深得民心之举。走在两岸交流前沿的福建应全面贯彻《意见》要求，继续发挥优势，用心用情、落实落细，先行先试、走深走实，写好“通”“惠”“情”三篇文章，为不断深化两岸融合发展提供示范样板和宝贵经验。

要和平、要发展、要交流、要合作，是广大台湾同胞的共同心声。我们相信并且期待，台胞台企定会把握大陆的利好政策和发展机遇，踊跃投身两岸融合发展的时代大潮，实现自身更大发展。国家好，民族好，两岸同胞才会好。新时代是中华民族大发展大作为的时代，也是两岸同胞大发展大作为的时代。一湾海峡阻隔不了血脉相连的骨肉同胞，一时乱流阻挡不了两岸同行的梦想征程。两岸关系和平发展、融合发展是造福两岸同胞的康庄大道。让我们携起手来，昂扬出发！

（记者许雪毅 陈键兴）

新华社北京9月13日电

(责编：王震、陈键)

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