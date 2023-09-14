胡喆

人工智能是人类发展新领域。近日有外媒报道称，在人工智能开发领域，西方企业应该向中国学习，否则就可能落后。对此，我们既不应妄自尊大，也不能妄自菲薄，必须保持清醒、脚踏实地干好自己的事情，让人工智能技术早日走进千家万户、真正赋能百业，为支撑高质量发展作出贡献。

近年来，我国高度重视人工智能发展。我国人工智能核心产业规模达到5000亿元，企业数量超过4300家，创新成果不断涌现……

2023年4月28日，中共中央政治局召开会议指出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。7月24日，中共中央政治局召开会议指出，促进人工智能安全发展。

在国家层面，《新一代人工智能发展规划》明确，到2030年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。

在部委层面，支持人工智能发展打出政策“组合拳”。科技部联合多部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，统筹推进人工智能场景创新，着力解决人工智能重大应用和产业化问题；启动“人工智能驱动的科学研究”（AI for Science）专项部署工作，紧密结合基础学科关键问题……

中国在科技领域正不断进步，这有目共睹。我国的人工智能技术采用率高、数字化规模大，企业和创新主体均对新技术始终保持极高的热情，每个月都有人工智能新产品发布并投入市场。

另一方面，必须清楚认识到，要让人工智能技术真正走进千家万户，还有一段路要走。与世界顶尖水平相比，我国人工智能技术发展还有一定差距。特别是在人工智能发展三要素——算力、算法、数据层面还有许多关键技术及核心问题亟待突破和解决，我国人工智能人才队伍和学科建设应进一步加快，全社会要进一步营造良好的创新生态、政策环境和创新文化，厚植人工智能发展的沃土。

从智能语音助手到自动驾驶汽车，从智能家居系统到医疗诊断工具，人工智能已经进入到生活的各个角落，带来前所未有的便利。面对人工智能发展新浪潮，我们必须主动拥抱，充分利用我国具有海量应用场景的特点，加快先进成果转化，确保科技向善。

新华社北京9月13日电

(责编：王震、陈键)

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