科技日报北京9月13日电 （记者付丽丽）“今年1—8月，全国水利建设投资落实9856亿元，新开工各类水利项目2.36万个，完成水利建设投资7361亿元，均创历史同期最高纪录，水利项目施工吸纳就业197.1万人，为经济运行回升向好提供了有力支撑。”13日，在国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，水利部部长李国英介绍道。

李国英表示，水利部认真贯彻落实《国家水网建设规划纲要》，着力构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网。今年以来，南水北调中线引江补汉工程、环北部湾水资源配置工程、淮河入海水道二期工程等一批国家水网重大工程加快实施，省、市、县级水网建设有序推进。

水利部规划计划司司长张祥伟介绍，水利部会同有关部门和地方加快推进国家水网建设，取得了明显成效。首先，国家水网主骨架和大动脉加快完善。南水北调东中线一期工程累计调水654亿立方米，直接受益人口1.76亿人。同时，积极推进南水北调后续工程高质量发展，2022年开工建设了南水北调中线引江补汉工程，工程连通三峡、丹江口这两个国家水网的重要节点，可将南水北调中线年调水规模由95亿立方米提高到115亿立方米。

其次，一批跨流域、跨区域重大引调水工程建成并发挥效益。引江济淮一期去年年底已经成功实现试通水、试通航，长江、淮河实现了历史性“牵手”，惠及皖豫两省15个市5100万人口。引汉济渭实现了先期通水，长江、黄河在关中大地“握手”，将造福关中和陕北地区1400多万人。湖北鄂北水资源工程全线通水，工程将惠及鄂北地区480多万人、380多万亩耕地。

此外，国家水网骨干工程建设明显提速。滇中引水、黄河流域东庄、珠江流域大藤峡等一批在建项目加快建设进度，去年引江济淮二期、环北部湾广东水资源配置等多项水网骨干工程开工，今年吉林水网骨干工程、南水北调中线河北雄安干渠等一批重大工程开工，这些工程将为国家重大战略的实施和区域高质量发展提供水安全保障。

“下一步，水利部将继续大力推进南水北调后续工程高质量发展，加快推进一批重大水利工程的前期工作，争取尽早开工建设。同时，指导地方积极推进省、市、县级水网的规划建设，加快完善国家水网总体格局。”张祥伟说。

(责编：王震、陈键)

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