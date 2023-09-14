魏依晨

图为南昌高新区企业江西兆驰半导体公司的工作人员在操作自动化测试设备。 南昌高新区管委会供图

◎本报记者 魏依晨 通讯员 叶炼青 刘雨鸥

9月上旬，记者走进位于江西南昌高新区的江西兆驰半导体公司（以下简称兆驰）看到，该公司长8米、高4米的墙壁上挂满了过去一年授权的专利证书。据公司总裁助理陈万元介绍，过去一年，他们公司累计授权发明专利达500多件。

该公司是南昌高新区加强知识产权保护、助力企业创新发展的一个缩影。近年来，江西南昌高新区坚持多措并举、筑巢引凤，通过提升知识产权服务水平、营造一流政务服务环境、做足人才服务工作，不断强化高质量发展的“硬支撑”。

加强知识产权保护

为推进企业创新发展、保护企业创新成果，南昌高新区将南昌知识产权保护中心落户到高新区企业门口，就近为企业提供高质量的知识产权服务。

“兆驰之所以能评为国家级专精特新‘小巨人’企业，一半功劳要归于南昌知识产权保护中心。”陈万元说。

“以往我们申请专利授权需要2—3年，有了南昌知识产权保护中心的帮助，我们现在申请专利授权只需要2—3个月，申请速度比以往快了10倍。”陈万元表示，“截至目前，我们公司已有110多件发明专利是在南昌知识产权保护中心办理获批的。”

自2022年南昌知识产权保护中心落户南昌高新区以来，该中心面向南昌市生物医药、电子信息、汽车制造三大千亿级产业开展预审服务；通过保护中心专利授权绿色通道，大力缩短申授时间，为企业核心产品迅速投产、抢占市场奠定坚实基础。2022年，南昌知识产权保护中心帮助企业实现专利快速授权950件，其中发明专利占比80%以上。

为推动产业高质量发展，南昌知识产权保护中心专门设立了南昌市重点产业知识产权运营基金，以政府知识产权基金为导向，强化知识产权运营资本供给，设立1亿多元的基金吸引高新技术企业落户南昌高新区。

“南昌市知识产权保护中心提供了很多优质服务，更重要的是该中心的产业知识产权运营基金，为企业创新发展提供有力支撑。”江西曼荼罗软件有限公司董事长鲁冰清说。

截至目前，南昌市知识产权保护中心已通过“基金+知识产权”模式引导4家企业落户到南昌高新区。

提升政务服务水平

今年上半年，南昌高新区政务服务标准化项目成功入选全国107项试点项目之列，成为江西省政务服务系统唯一入选的“国标”试点项目。

日前，江西中天医药生物有限公司代理人彭海华想变更食品经营许可证信息。进入南昌高新区高新政务服务大厅后，彭海华通过“赣通码”扫码关联到个人证照信息，两分钟后就办理完成了。彭海华感慨：“扫个码就完成了业务变更，真的太方便了！”

据悉，南昌高新区通过运用“赣通分+区块链+电子证照”和人脸识别认证等新技术，让更多常办类事项通过“刷脸”“扫码”方式关联电子证照数据，实现实体证照材料免提交，为政务服务按下了“快进键”。

南昌高新区相关负责人介绍，截至目前，该高新区全面梳理了“全市通办事项清单”共2806项，实现纳入“省内通办”事项718项、“跨省通办”事项29项。同时，南昌高新区与浙江宁波、九江共青城等地的行政审批局签订了合作协议，将逐步实现政务服务业务通、系统通、数据通、证照通、用户通，企业及公众异地办事马上办、网上办、就近办、一地办。未来，南昌高新区政务服务中心将牢抓“国标”试点契机，打造标准化政务服务模式，使其成为展示江西政务服务的闪亮名片。

优化人才发展环境

在人才工作方面，南昌高新区始终坚持以最好的服务集聚人才，以最大的诚意留住人才，努力探索人才驿站、人才码等人才“引育用留”新路子。

洛阳理工学院的何海宝是南昌高新区引进的第一批入住人才驿站的大学生。“我入住人才驿站五天了，体验很好。从申请入住人才驿站到审批完成只要一天，当天就可以入住！”何海宝说。

据悉，人才驿站共有152间房、304个床位供求职的大学毕业生在“缓冲期”内免费住宿。人才驿站的房间均为双人间，人才驿站里还设置了服务大厅、公共洗衣房、创客空间、便利店等基础配套设施，为前来求职的大学生们提供“拎包入住”一站式服务。

让人才住下只是南昌高新区留住人才的第一步，南昌高新区组织与人力资源部人才科科长尚发荣表示：“为企业提供更贴心、更便捷、更周到的服务，助力企业吸引人才、留住人才、用好人才，是南昌高新区重塑营商环境、增强企业发展新动能的重要体现。”

为进一步营造尊才爱才惜才良好氛围，南昌高新区打造了人才码微信小程序。所有在南昌高新区就业创业的大专及以上学历人才，以及取得了高级工、技师、高级技师证书的技能人才均可申请办理南昌高新区人才码，轻松实现“一码走高新”。

“下一步，南昌高新区将持续优化营商环境，不断营造宽松开放的发展氛围。”南昌高新区相关负责人表示，南昌高新区将瞄准“挺进全国二十强，打造万亿高新区”目标，厚植营商环境沃土，以“最实、最潮、最美”的“三最”发展举措吸引人才、留住人才，全力推动南昌高新区实现高质量跨越式发展。

(责编：王震、陈键)

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