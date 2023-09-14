人民网北京9月14日电 （记者王连香）记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，按照亚运服务保障计划，复兴号亚运智能动车组列车9月16日起，在杭州东至衢州以及杭州东至平阳两个区段运行。车次分别为G9313/G9314次（杭州东至衢州）、G9315/G9316次（杭州东至衢州）、G9311/G9430次（杭州东至平阳），可通达杭州、诸暨、义乌、金华、龙游、衢州、武义、永康、缙云、丽水、青田、温州、瑞安、平阳等地。

复兴号亚运智能动车组列车。上海铁路局融媒体中心供图

专为杭州亚运会打造的复兴号亚运智能动车组列车车头似“鹰隼”，身披“虹韵紫”，8辆编组，定员578人，设计时速350公里。

这款紫色“亚运限定版”列车以“中国特色、浙江风采、杭州韵味”和“润泽江南”为设计主题，车体外观主色调采用亚运会主形象色“虹韵紫”，内外装饰选用杭州亚运会和江南文化元素，将亚运会会徽、口号和代表杭州特色的图形、文字充分融入其中。杭州粉墙黛瓦、钱江潮涌等城市景观元素与高速奔驰的复兴号列车融为一体。

复兴号亚运智能动车组列车。上海铁路局融媒体中心供图

车身两侧，喷绘有不同竞赛项目的杭州亚运会体育图标，全车覆盖高速5G网络，高速率、低延时，让旅客在使用手机“冲浪”时更加顺畅。

复兴号亚运智能动车组列车车厢。上海铁路局融媒体中心供图

1号和8号车厢座位设置的智能交互终端提供高铁娱乐中心、无线投屏、运行信息等功能，旅客可在旅途中看电影、听音乐。

复兴号亚运智能动车组列车车厢。上海铁路局融媒体中心供图

便于残疾人出行的4号无障碍车厢拥有更宽阔的过道，各处盲文可以引导、提示旅客找到座位。这里还专门设置了无障碍卫生间、轮椅存放区和大件行李存放处。

复兴号亚运智能动车组列车车厢。上海铁路局融媒体中心供图

列车配置车内气压与温度自动调节系统，可有效舒缓车辆穿过隧道时，气压变化致人耳鸣等不适症状。

亚运会吉祥物。上海铁路局融媒体中心供图

在这趟列车上，还能偶遇可爱的亚运会吉祥物琮琮、莲莲、宸宸。

亚运会吉祥物。上海铁路局融媒体中心供图

鹅黄色的琮琮头饰为饕餮纹，象征着厚重的中华良渚文化；翡翠色的莲莲身披西湖接天碧色，蕴含着无限自然和人文气息；天蓝色的宸宸源于京杭大运河杭州段的标志性建筑拱宸桥，展现出海纳百川的时代精神。

比赛期间，复兴号亚运智能动车组列车将穿越东南沿海丘陵地区，越过山丘、跨过江河，串联起杭州与温州、金华等亚运会协办城市，用“中国速度”搭载各国运动员往返于各个赛场。

据悉，中国铁路上海局集团有限公司已挑选出40余名业务技能精、综合素质强的乘务员，组建了亚运服务专班。

(责编：王连香、吕骞)

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