张璐璐 李欣洋

原标题：兵团农业灌溉节水技术助力“一带一路”合作伙伴农业发展

水是农业之源。新疆生产建设兵团第八师石河子市地处新疆天山北麓，全年干燥少雨，蒸发量大，客观气候条件一度制约着当地农业经济的可持续发展。近日，记者随人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进石河子，了解这里的农业灌溉节水技术。

图为新疆生产建设兵团八师一四三团农一连棉花种植基地。薛玮摄

“五年节约了一个太湖！”多年来，兵团“精打细算”精心节水，研发了膜下滴灌技术，至今已经覆盖了大田经济、粮食等40多种作物，节水能力超过10亿立方米。

当地引进了以色列的滴灌技术并加以改良，形成具有中国特色的农业高效节水技术体系，不仅在新疆当地以及国内其他省市推广，还成功推广到“一带一路”合作伙伴 ，推广面积累计达到16万亩。“我们坚持引进、消化、吸收和创新的技术路线，开创性地发明了天业大田膜下滴灌技术，在‘一带一路’合作伙伴中，我们向中亚和中非等17个国家做到了整装式输出的全国第一。”新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理杨万森说。

中亚国家自然条件、气候、农业种植与新疆相似、天业节水非常重视将膜下滴灌技术向中亚国家示范、推广。目前，天业在中亚地区示范、推广面积合计超过50000亩。

杨万森介绍，在乌兹别克斯坦，近年来因灌溉水缺乏等原因，棉花减产非常严重，成为影响棉花产量的主要问题之一。乌兹别克斯坦已将引入和推广现代节水技术、降低灌溉农业对水资源的依赖列为国家发展重点，并给予优先发展的政策配套，通过项目实施，滴灌棉花与乌同期常规种植棉花相比增产45.33%，膜下滴灌同比节水约37.5%左右。

杨万森告诉记者，乌方当地不少农业人士对这一节水技术表现出浓厚的兴趣，希望建立长期合作。未来，天业节水将依托现有示范基地，进一步推进现代农业节水技术在“一带一路”合作伙伴的交流培训，并通过参加展会等形式做好中国先进农业节水技术及配套设备产品在中亚国家的推广应用。

(责编：乔业琼、吕骞)

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