原标题：第四届（2023）PwC 3535年度最佳论文奖颁奖典礼举办

9月3日，第四届（2023）PwC 3535年度最佳论文奖颁奖典礼作为2023年服贸会边会在北京国家会议中心举行。

中国国际经济交流中心常务副理事长兼国家发展和改革委员会学术委员会副主任张晓强表示，中国经济步入高质量发展阶段，更加需要深入探索，进一步总结规律。金融、会计等多领域学术研究离不开年轻一代的积极参与。PwC3535为青年才俊提供了机会，让青年学者高质量的研究成果能够得到社会的广泛关注，从而发现并真正解决经济运行过程中的实际问题。

普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示，到目前为止，普华永道已连续四年举办PwC 3535年度最佳论文奖评选。“我们将继续发挥多元协同的专业智慧与优势，为青年学者打造开放领先的学术创新平台，推动多领域科研创新成果应用于解决重要发展议题。”

普华永道中国北部市场主管合伙人兼北京主管合伙人、PwC3535论坛执委会执行主任周星介绍，普华永道创办PwC3535论坛的初衷是激励中国青年学者“潜心学研创新，解决重要问题”。“希望通过PwC3535这一产学融合的平台，充分发挥3535论坛的溢出效应，吸纳更多的青年学术力量，成就更多优秀青年学者。”

普华永道中国首席经济学家、PwC3535论坛学术评审委员会主席张礼卿教授说：“鼓励青年学者关注当下社会的重要课题，大胆假设，小心求证，将理论探索与对现实问题的求解有机地结合起来。衷心希望广大青年学者通过自身努力，为我国经济的高质量发展贡献智慧和力量。”

今年4月3日，第四届(2023)PwC3535年度最佳论文评选活动启动仪式在雄安举办。经过为期两个月的申报，来自80所知名高校及研究机构的145名青年学者共计提交296篇参评论文。由19位权威资深教授组成的独立学术评审委员会，遴选出35篇论文。在9月3日的颁奖典礼现场上，组委会还揭晓了十篇年度最佳论文。

PwC3535论坛由普华永道中国于2020年创办。“3535”取自本论坛面向35周岁及以下青年学者选拔“35”篇提名奖论文并从中评选出10篇年度最佳论文的双重含义，象征论坛鼓励和支持青年学者之初衷。

(责编：曹淼、李源)

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