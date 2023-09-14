2023年7月3日，阿列克谢·格罗姆在首届陆海新通道跨欧亚供应链协同发展论坛暨国际货运展洽会上发言。 受访者供图

人民网北京9月14日电（记者杨倩） “‘一带一路’倡议不仅对于我们，对国际社会来说也非常重要。它具有全球性，为世界带来了好处。”欧亚铁路物流股份公司总裁阿列克谢·格罗姆在接受人民网记者采访时表示。

格罗姆谈到，倡议提出后，在欧亚大陆形成了几条可持续发展的交通大动脉。“2013年成立本公司，自那时起，我们始终与‘一带一路’倡议携手同行。”

欧亚铁路物流股份公司由俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯国家铁路公司三方等比持股，在三国境内为中欧班列提供过境运输服务。

随着“一带一路”建设的不断深入，中欧班列呈现“井喷式”增长。欧亚铁路物流股份公司2015年运营的线路总共15条，目前增长至700条左右。“我们业务的快速发展得益于‘一带一路’倡议与欧亚经济联盟的有效对接。”格罗姆说。

“哪里有铁路，哪里就有发展。”格罗姆表示，中欧班列为沿线国家的发展做出了巨大贡献。他说：“‘一带一路’倡议提出以来的这十年，出现了大量新的基础设施项目、货运场站、合资企业和新的交通路线。”格罗姆强调，这些都是中欧班列带来的新货运量。

2022年欧亚铁路物流股份公司运输了近70万标箱，今年上半年为35万标箱，同比增长14%。格罗姆笑称：“最初我们的目标是提供100万个标箱服务，当时觉得是一个遥远的梦。而今天，没人怀疑它可以实现。”

格罗姆表示，中欧班列具有明显优势：运输时间短、物流成本低、安全性高和绿色环保。这条物流通道作为中欧运输之间便捷的“桥梁”，对于中国和欧洲企业都有益处。

“中欧班列符合沿线国家的发展战略，它带来的经济利益和倍增效应难以估量，相信未来会有更多国家加入。”格罗姆认为，铁路多式联运是一个将国家、企业和人连接起来的行业，前景广阔。

(责编：王震、吕骞)

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