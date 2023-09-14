原标题：联通数科赋能中国联通DCMM5级评估！

近日，中国电子信息行业联合会发布了“关于公布获得数据管理能力成熟度等级证书单位的通知”，中国联通获得最高等级优化级（5级），标志着中国联通数据管理能力进入国家第一梯队，处于全面领先水平。

数据管理能力成熟度评估模型是我国数据管理领域正式发布的重点国家标准，也是国内最权威的数据管理成熟度评估体系，其贯标工作被列入工信部发布的《“十四五”大数据产业发展规划》。该标准旨在发挥数据要素在数字经济发展中的引擎作用，帮助企业利用先进的数据管理理念和方法，激活数据要素价值，提升数据管理水平，充分体现数据在促进企业向信息化、数字化、智能化发展方面的价值。

联通数科作为中国联通此次评估的核心支撑单位，组成DCMM专项攻坚团队，克服各种困难历时5个多月，协调包括中国联通总部各部门、软件研究院、智网创新中心以及28个省分公司近300人的贯标队伍开展贯标工作，共组织8场专项培训，收集3000多份证据材料，形成正式评估报告，支撑中国联通以历史最高分通过DCMM5级评估。

自2020年开始，联通数科持续支撑中国联通数据管理体系建设，充分发挥自身技术优势和服务能力，提供全方位的数据管理解决方案，包括数据治理、质量、架构、标准、安全等10余个方面。同时，针对中国联通的业务特点和需求，量身定制数据管理体系和流程，形成“一套制度规范、一套治理方法、一个数据中台”，重点场景核心数据可用率由70%提升至90%，五大智慧运营及31省数据赋能场景从160个增长到400余个，有效提升中国联通数据管理和应用水平。

通过多年内外部数据治理经验，联通数科数据治理团队形成了独创的“数据教练”服务模式，帮助客户建立数据管理体系，提升数据管理质量和应用效率。

在具体实践中，“数据教练”会根据客户的实际情况和需求，以业务场景和痛点、难点为抓手，从数据管理的组织、制度、流程、技术等方面，提供个性化、体系化、全栈式的解决方案指导，推动客户数据管理体系建设；提供标签体系和指标体系建设指导，推动客户数据价值转化；提供数据管理日常运营指导和运营方法，帮助客户开展体制机制建设、数据资源盘点、数据标准梳理、应用场景挖掘等专项活动，快速体现数据治理成效，建立数据管理信心。同时，提供数据治理课程培训，提升客户自有人员能力，为客户数据管理和应用建立坚实的人员保障基础，确保客户数据管理成果持续有效。

联通数科作为国内大数据领域的领军企业，将继续致力于为客户提供更优质的数据管理服务，不断提升服务品质，为更多的客户提供优质的DCMM贯标咨询、数据治理咨询、数据建模咨询和平台工具服务，赋能千行百业，为推动我国数据管理领域的发展和进步贡献自己的智慧。

(责编：曹淼、李源)

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