人民网北京9月14日电 （记者夏晓伦）记者从中国报业协会获悉，9月13日至16日，2023中国报业技术年会在重庆召开。本次年会以“创新技术赋能，深化‘新闻+服务’”为主题，来自全国各地报业领域的嘉宾分享媒体深度融合的经验，共同探讨报业媒体技术应用的发展道路。

“媒体行业正在面临前所未有的挑战和机遇，技术创新成为媒体融合发展的重要引擎和加速器，只有拥抱新技术，新闻产品才更容易破圈出圈，只有拥抱技术手段，用户才能更好地接受，新闻也才能更好地服务用户。”重庆日报报业集团总裁刘长发在致辞中表示，过去十年重报集团不断强化“互联网思维”，以采编流程再造为核心，推进内容、渠道、平台、经营、管理等方面的融合重构，高度重视技术的支撑创新驱动作用，组建研发团队深耕媒体技术。如今，先进的传媒技术正引领着重报集团各媒体在融合发展中阔步前进。

“互联网格局加速演变，以生成式人工智能为代表的内容生产技术，正深刻改变着新闻信息生产格局，媒体融合发展面临着更多的机遇和挑战。”中国报业协会秘书长袁永军在讲话中提到，要坚持发挥新技术对媒体融合发展的驱动引领作用，着力布局全媒体传播体系建设。他建议，统筹好发展和安全，推动新型数字化基础设施和安全运行保障体系的建设和完善，并抓住生成式人工智能技术发展窗口期推动新闻生产和传播技术升级。

年会期间，业内嘉宾将围绕涉及媒体技术的人工智能、元宇宙、大数据、网络安全等问题进行交流，分享人才培养、队伍建设新经验，展示深度融合、全媒体传播以及新媒体运营新方案等，谱写新技术赋能媒体融合高质量发展新篇章。

(责编：郝帅、吕骞)

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