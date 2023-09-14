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重大交通工程建设“跑起来”进度条不断刷新

2023年09月14日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者王连香）今年以来，一批交通重大工程项目扎实推进，为扩内需、稳增长、惠民生提供有力支撑。近期，又有一些交通重大工程进度条刷新，不断完善现代化综合立体交通运输体系，为服务国家战略提供强有力的基础设施支撑。

京雄高速公路北京段

永定河上，主拱跨度达300米的京雄大桥凌空而起，成为京西又一地标。作为京雄高速北京段控制性工程，京雄大桥主体工程已完工，预计大桥10月底竣工。

京雄高速公路是京津冀协同发展战略重大交通项目，是连接北京与雄安新区最便捷的快速公路走廊。京雄高速北京段全长27公里，线路整体呈南北走向。

目前，京雄高速北京段五环至六环段主体工程完成98%，将于年内建成通车运营。未来，从北京南五环驾车出发，60分钟即可到达雄安新区，比之前节省了30分钟。

山东济（南）潍（坊）高速

近日，山东济潍高速全线具备通车条件。这是全国首条面向全寿命周期数字化交付的高速，是交通运输部交通强国建设试点项目。

据悉，济潍智慧高速共建设90余类1.1万套涵盖感知等功能的外场设施，实现了50余个新颖应用场景。通过设置减光棚洞，保障隧道不降速通行；基于多种终端车路协同应用，全面感知高速公路交通运行状态；搭建可再生能源利用系统等，力图实现全路段运营阶段降碳目标。

项目建成后，将成为山东省会经济圈与胶东经济圈互联互通的第三条大通道，进一步加快山东半岛城市群建设。

黄茅海跨海通道

海天之间，5座海上“小蛮腰”巍然矗立。近日，黄茅海跨海通道建设上新，5座主塔均已完工，全线两座隧道均已贯通，全面进入上部结构施工阶段。

面对海上施工挑战，技术团队调研工程腐蚀环境，提出经济合理的混凝土结构附加防腐蚀技术方案。

据悉，黄茅海通道计划于明年通车，建成后，它将成为继港珠澳大桥、深中通道后，大湾区第三条重要跨海通道。届时，大湾区主要城市将实现1小时通达。

贵州纳雍至晴隆高速

在磅礴乌蒙山区中，贵州纳晴高速跨过谷风惊人的捞河峡谷，凌空直插远在对岸的群峦深处。眼下，纳晴高速控制性工程六枝特大桥正进行6#-9#主墩上下弦施工。

地处“中国喀斯特心脏”，纳晴高速总投资约380亿元，工程桥隧比例高达69.46%，是目前全国在建高速公路中地形地质最复杂、桥隧比例最高的项目之一。

项目建成通车后，将加强贵州西部南北向交通联系，形成与四川、广西联系快速通道，为区域经济发展注入活力。

都（匀）香（格里拉）高速公路

日前，都香高速公路金沙江特大桥合龙，主桥全面贯通，大桥建设转入桥面系施工。

据悉，项目自主研发国内腹内喂梁最大吨位大型悬臂架桥机，采取钢箱梁整节段吊装，攻克了大跨度桥梁桥面铺装技术难题，确保钢箱梁安装高精度完成。

金沙江特大桥连接川滇两省，全长565米，主塔高197.6米。

该桥建成后，将推进川滇黔三省经济融合发展，提高滇东北交通运输主动脉等级，打造云南境内东西向“黄金”旅游线，推动西南地区经济发展。

(责编：王连香、吕骞)
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