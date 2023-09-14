人民网北京9月14日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会（CNAS）获悉，近年来，获得CNAS认可的电动工具企业实验室年增长达10%以上，助推我国电动工具产品出口。

电动工具在我国出口贸易中占有重要地位。据CNAS相关负责人介绍，近年来，我国生产的电动工具更加智能、环保、高附加值，磁力钻、智能割草机、泳池智能清洁机器人等电动工具尤其受到欧美家庭青睐。

根据经济合作与发展组织（OECD）的统计，80%的贸易中涉及合格评定活动。据了解，早些年间，中国电动工具企业产品出口，遇到的主要问题是标准、技术法规和合格评定程序不同导致的技术性贸易壁垒。这也成为出口型电动工具企业实验室（一方实验室）申请中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可数量增长的动力之一。

上述负责人表示，CNAS在电动工具产业领域持续开展技术能力评价，应用合格评定工具为电动工具行业发展提供专业技术支撑，积极助推电动工具产业检测体系建设。近年来，获得CNAS认可的这类实验室年增长率达10%以上。CNAS认可的检测范围从单个样品实物测试，扩展和升级为平台化测试方案、配置模拟电源与模拟负载、失效模式分析、软件评估等多种新型检测方法。

据了解，CNAS作为国际实验室认可合作组织（ILAC）和国际认可论坛（IAF）成员，签署了15项国际认可多边互认协议,协议范围覆盖116个国家地区或经济体，占全球经济总量的96%以上。通过四年一度的国际同行评审，CNAS持续保持了认可制度的互认资格。依托国际认可互认体系，通过CNAS认可的电动工具企业实验室检测结果将获得国际上更广泛的承认。

(责编：乔业琼、吕骞)

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