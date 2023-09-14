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市场监管总局发文要求强化中秋、国庆期间食品安全监管

2023年09月14日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，临近中秋、国庆双节，近日，市场监管总局办公厅印发《关于做好2023年中秋国庆期间食品安全工作的通知》（简称《通知》），对中秋、国庆期间食品安全工作进行部署。

《通知》要求，各地市场监管部门要高度重视节日期间食品安全工作，坚持问题导向，强化风险意识，压紧压实企业主体和属地管理责任，加强监督检查和抽检监测，全力排查风险隐患，严惩违法违规行为，切实保障食品安全，确保人民群众度过欢乐祥和的节日假期。

《通知》明确，要针对中秋节期间月饼等节令性食品的特点，强化生产过程监管，加大对大宗食品生产企业监督检查频次，压实企业主体责任；要聚焦重点单位、重点场所、重点业态，加强经营环节食品安全风险排查和隐患综合治理，严防食品安全事故；要组织开展节日热销食品专项监督抽检，发现不合格食品及时处置，切实防控风险；要从严从快打击违法违规行为，加大案件曝光力度，形成有效震慑；要及时发布节日相关食品安全消费提示，积极受理和处置消费者投诉举报，有力维护消费者合法权益；要做好节日期间值班值守和应急处置，坚决防止小风险变成大问题，全力保障人民群众饮食安全。

(责编：乔业琼、吕骞)
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