人民网记者 张璐璐

绿水青山就是金山银山，戈壁荒漠能不能也变成金山银山？甘肃省张掖市临泽县给出了一份肯定的答案。

张掖市地处河西走廊中段，青藏高原与内蒙古高原交会之处，南依祁连山脉、北接巴丹吉林沙漠，是丝绸之路经济带和“北方防沙带”建设的重点区域。日前，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道采访组走进张掖市临泽县，探访当地在防沙治沙方面的实践。

“风起沙石扬，埋地又压房。”这曾是临泽县深受沙尘侵袭的真实写照。临泽县位于巴丹吉林沙漠南缘，境内沙漠、戈壁面积占三分之二以上，生态环境极其脆弱。

2015年，临泽县蓼泉镇实施集体林权制度改革。双泉村村民王延福以27万元的价格竞拍到蓼泉镇南沙窝9010亩林地为期30年的经营权，注册成立了“临泽县绿盈家庭林场”。经过早期的艰难探索，曾经的广袤沙海现已被6000多亩梭梭林、2000多亩沙枣树所覆盖。

梭梭树栽种现场。王延福供图

除了王延福这类家庭林场的探索，临泽县五里墩治沙站近年来也通过努力积累了不少经验。五里墩治沙站充分利用公益林区补植补造、国家沙化土地封禁保护等项目，累计完成防沙治沙近55万亩，组织完成治沙造林面积7万多亩。五里墩治沙站站长杨向刚告诉记者：“经过多年努力，我们使绿洲区域向沙漠腹地延伸了22公里，森林覆盖率提升了近三个百分点，3条风沙带治理实现了从‘沙进人退’到‘绿进沙退’的转变。”随着荒漠植被保护区、防风固沙灌木区、农田保护乔木区和绿洲经济林区为格局的生态安全屏障的建立，荒漠化扩大的趋势得以有效遏制，重点风沙治理区生态状况明显改善，风沙危害逐步减轻。

防沙治沙卓有成效，老百姓也开始向沙漠要生态要效益。王延福在家庭林场带领村民在梭梭树根部嫁接被誉为“沙漠人参”的寄生经济作物肉苁蓉，实现治沙生态价值的同时产生经济效益，带领村民共同致富。“现在的蓼泉镇，环境好了，风沙小了，老百姓钱包也鼓了”，他告诉记者。

曾经的荒漠现已被大面积梭梭林覆盖。人民网记者 张璐璐摄

黄家堡肉苁蓉林场负责人贾其煜2008年从北京中关村回到家乡，承包了林场。十几年来，林场不仅筑起了一道防风固沙的屏障，还通过发展肉苁蓉种植、特色养殖、有机玉米种植等产业解决了乡亲们的就业问题。贾其煜积极推进基础农业产业数字化，拓展当地农产品外销渠道，有效带动了村民脱贫致富，实现“产业生态化、生态产业化”发展。

临泽县将防沙治沙与沙产业开发有机结合，充分利用沙区资源，培育和发展沙产业，初步形成了以中药材、经济林果、产品加工等为主的沙区特色产业，开发出药品、保健品等沙区特色产品，涌现出一大批专业种植户、育苗大户、龙头加工企业。

把戈壁荒漠变为金山银山，不是仅仅靠农业和农产品加工。今天的临泽县，选择的植被从当初的“有啥栽啥”到现在“宜林则林，宜荒则荒，灌草结合以水定绿、以水定地、以水定人、以水定产”；种植业、养殖业、加工业、生态旅游业等多种产业蓬勃发展。据统计，至2022年底，全县有各类治沙及沙产业经营主体58家，经营面积12.42万亩，经营范围涉及治沙造林、林果业、养殖业、草畜产业、种植业、设施栽培、中药材、农产品加工等多个领域，年实现沙产业产值3.6亿元。

戈壁荒漠大变样的背后离不开科学引领、科技创新。甘肃省治沙研究所研发的“手扶式草方格沙障铺设机”改变了传统沙障铺设技术，可代替草沙障铺设过程中人工开沟与埋草工序，适用于不同地形条件下流动沙丘草方格沙障的铺设，使治沙工程效率大幅提高，为沙区农民脱贫致富和推进乡村振兴提供了强有力的科技支撑。

甘肃省防沙治沙的成功经验也吸引了很多海外人士前来交流学习。自1993年以来，甘肃省治沙研究所举办了44期援外技术培训班，荒漠化防治、生态恢复、防护林可持续发展及产业发展技术等国际培训班，共有86个国家的1000多名学员参加了培训。其中，来自33个共建“一带一路”国家的400多名学员参加了培训。我国在治沙和生态环境保护方面的领先技术，通过国际培训、交流等形式，被更多人了解掌握。

(责编：卫嘉、姚奕)

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