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国家统计局：8月份国民经济呈现多方面积极因素

2023年09月15日10:48 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电 （记者杨曦）今日，在国新办举行的“8月份国民经济运行情况新闻发布会”上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，2023年8月份，在一系列扩大内需、提振信心、防范风险的政策举措作用下，工业和服务业生产加快，国内需求继续扩大，就业物价形势向好，积极因素累积增多，国民经济延续恢复态势，发展质量稳步提高。主要表现在以下几个方面：

一是生产供给增长加快。工业生产增速回升。8月份，规模以上工业增加值同比增长4.5%，增速比上月加快0.8个百分点。其中，装备制造业同比增长5.4%，增速比上个月加快2.1个百分点。服务业增势较好。8月份服务业生产指数同比增长6.8%，增速比上月加快1.1个百分点。其中，接触型服务业保持较快增长，8月份住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业生产指数分别增长16.1%和9%。

二是国内需求稳步扩大。市场销售加快恢复。8月份，社会消费品零售总额同比增长4.6%，增速比上月加快2.1个百分点。服务零售保持较快增长，1-8月份，服务零售额同比增长19.4%。投资规模继续扩大。1-8月份，固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%，其中重点领域投资保持较快增长，基础设施投资同比增长6.4%，制造业投资增长5.9%。

三是就业物价总体向好。经济持续恢复，促进就业形势改善。全国城镇调查失业率有所下降，8月份为5.2%，比上月下降0.1个百分点。其中，外来农业户籍劳动力失业率为4.4%，比上月下降0.4个百分点。市场供求关系改善，CPI同比由降转升，PPI降幅收窄。8月份CPI同比增长0.1%，上月为下降0.3%。PPI同比下降3%，降幅比上月收窄1.4个百分点，连续两个月降幅收窄。

四是经济转型升级态势持续。创新动能继续壮大，新产品较快增长。8月份，服务机器人、民用飞机产量分别增长73.7%和33.3%。绿色转型效果显现。8月份，新能源汽车充电桩产量分别增长13.8%和17.4%。清洁能源发电量保持较快增长。数字经济发展带动作用明显。8月份，电子工业专用设备制造、电子器件制造增加值分别增长15.7%和13%。1-8月份，实物商品网上零售额同比增长9.5%，对市场销售拉动作用持续显现。

五是粮食能源和基本民生保障有力。今年以来，夏粮实现丰收，早稻也实现增产，为全年粮食丰收奠定良好基础。目前秋粮生产总体稳定，有利于全年粮食稳产增产。统筹做好迎峰度夏能源保障，主要能源产品产量继续增加。8月份，原煤、原油、天然气产量分别增长2%、3.1%和6.3%。重点民生商品供给充足，价格回落。8月份，鲜菜、食用油价格同比分别下降3.3%和1.9%，鲜果、水产品等价格涨幅也在回落。

(责编：杨曦、吕骞)
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