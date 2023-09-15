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新华三集团亮相2023网络安全宣传周

2023年09月15日10:59 | 来源：中国网科学
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原标题：新华三系列安全新品及方案亮相2023网络安全宣传周

9月11日，以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的2023年国家网络安全宣传周在福州正式开幕。作为网络安全产业的领军企业，紫光股份旗下新华三集团参展网络安全博览会等多个环节，并集中展示了数据安全、商用密码安全、安全大脑、多云安全及安全运营服务等诸多明星产品、解决方案及服务，受到与会嘉宾广泛关注。

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网络安全博览会新华三展区

聚焦重点领域，筑牢关键信息基础设施安全防护

党的十八大以来，网络安全逐渐成为国家治理的重要方面，推动数字化发展的同时，必须高度重视网络安全，确保网络空间安全不受威胁和侵害。同时，持续加强关键信息技术设施防护能力，尤其是数据安全、个人信息安全成为当前网络安全建设的重点。对此，新华三集团在本次网络安全博览会上，重点呈现了多项相关的安全产品与解决方案。

数据安全:主动安全走向业务驱动，融合创新加速安全建设，新华三推出了以数据分类分级为核心的数据安全防护方案，针对数据全生命周期进行严密防护，在不影响数据流转和使用的前提下，最大化保护数据资产安全。

商用密码应用安全：围绕客户应用需求，新华三集团打造了云上云下一体化商用密码安全体系，提供从规划到运行维护的全流程密码安全服务，包括密码安全咨询、密码建设指导、密评流程和结果把控等，最终确保密码应用的正确、合规、有效和安全。

多云安全：新华三XaaS(一切皆服务)全云服务框架，以“1个能力矩阵 + 4大核心要素 + N个应用场景”，实现安全能力的按需订阅、弹性扩展，以开放的态度与能力，广泛连接各类云与安全服务，为客户提供多云/混合云时代下至简的安全体系。

本次网安周，新华三H3C SecPath M9000-X18旗舰防火墙再次亮相展区，凭借8Tbps整机吞吐量、高密8*400G接口卡、5us时延及网安融合、智能云化等强大特性，助力用户从容应对流量爆炸式增长的安全需求。同时，H3C SecPath F5000-AI160新一代业务安全防火墙及H3C SecPath L5000-AD920应用交付安全网关、安全大脑、新华三安全运营中心等多款创新安全产品也同时亮相。

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持续技术创新，精耕务实为网络安全赋智慧

本次全国网安周期间，新华三集团联合全国各省市、代表处积极组织、参与了多场专题汇报、展览展示等活动，用实际行动践行“网络安全为人民，网络安全靠人民”的重要思想。

新华三集团副总裁、新华三信息安全技术有限公司总裁孙松儿出席2023国家网络安全周西藏自治区开幕式，并发表《云安全下半场，构建“弹性、可信、开放、可运营”的云安全体系》主题演讲，详细解读并分享了新华三持续深耕云安全领域，以业务驱动为客户构建起高可用、高可靠、可持续的云上安全防护体系。

图片3：孙松儿出席2023国家网络安全周西藏自治区开幕式.jpg

孙松儿出席2023国家网络安全周西藏自治区开幕式

新华三集团安全产品线研发副总裁、首席架构师付志强在2023国家网络安全周甘肃省开幕式上，分享《主动安全业务赋能，当ChatGPT遇到网络安全》主题演讲，着力介绍了新华三对AIGC时代下安全挑战与机遇的深刻理解。

在福州，新华三安全产品线技术专家出席“网络安全大讲堂”环节，与到场的嘉宾及观众分享了“有‘密’则安，云上云下一体化密码之盾”主题演讲，结合新华三商用密码应用及政务系统网络安全建设经验，就相关的政策法规、合规指引及落地实施路径进行了详尽的介绍与分享。

“没有网络安全就没有国家安全”，作为数字化解决方案的领导者，新华三集团将在“云智原生”战略指引下，秉承“精耕务实，为时代赋智慧”的理念，坚持“主动安全，业务驱动”的技术创新，将安全能力不断融入到客户的业务变革当中去，为提升百行百业用户信息安全防护能力与水平、加速数字经济与实体经济的深度融合贡献智慧和力量。

(责编：曹淼、李源)
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