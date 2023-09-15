人民网北京9月15日电 （记者王震）据中国网信网消息，日前，中央网信办印发《关于进一步加强网络侵权信息举报工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），对网络侵权信息举报工作进行系统谋划和整体安排。针对切实保护公民个人网络合法权益，《指导意见》明确涉个人举报处置重点，提出建立网络暴力信息举报快速处置通道。

明确涉个人举报处置重点。重点受理处置未取得个人同意或违反国家有关规定，泄露公民家庭住址、身份证件、联系方式、医疗健康、行踪轨迹、金融账户等个人信息的举报线索。重点处置窃取、兜售个人信息的违法网站、账号。重点处置利用他人姓名、肖像、职务等显著标识特征，假冒仿冒他人发布信息、表达立场观点以及开展其他网络活动的违法账号。重点处置丑化污损他人肖像、错误关联或不当使用他人肖像，侮辱谩骂、诋毁诽谤、造谣抹黑侵犯他人名誉的违法和不良信息及相关账号。

建立网络暴力信息举报快速处置通道。建立线上网络暴力信息举报专区，为网民提供便捷化举报渠道，快速受理处置针对个人集中发布的不友善、不文明言论，特别是“人肉搜索”、恶意攻击、造谣诽谤等网络暴力信息。从严处置首发、首转、多发、煽动传播网络暴力信息的账号。坚持线上处置和线下查处相结合，强化与执法司法部门的协同治理，提升网络暴力信息溯源能力，依法追究网络暴力实施者法律责任，提高网络暴力违法成本，从源头上遏制网络暴力乱象。

加强特殊群体网络合法权益保护。优先保护未成年人网络合法权益，及时处置以文字、图片、音视频等形式，侮辱、诽谤、威胁未成年人或者恶意损害未成年人形象的违法和不良信息。及时处置泄露未成年人姓名、住所、照片以及其他可能识别出未成年人真实身份的违法和不良信息。依法严厉打击涉未成年人网络欺凌行为。依法保护妇女、残疾人、老年人等其他特殊群体网络合法权益，坚决处置性别歧视、年龄歧视、地域歧视等制造社会矛盾、煽动群体对立的违法和不良信息。

把握举报受理处置重点领域。重点处置“自媒体”制作、复制、发布的虚假不实信息，建立网络账号（账号主体）黑名单机制，从严处理举报集中的违法违规账号及其主体。重点处置网络信息搜索服务提供者以链接、摘要、快照、联想词、相关搜索等形式推荐的侵权信息。重点处置网络话题、信息评论、网络直播、短视频、网络群组等栏目环节出现的互撕谩骂、拉踩引战等侵权信息。

(责编：王震、吕骞)

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