人民网北京9月15日电 （记者王震）据中国网信网消息，日前，中央网信办印发《关于进一步加强网络侵权信息举报工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），对网络侵权信息举报工作进行系统谋划和整体安排，旨在维护保障广大网民网络合法权益。

中央网信办有关负责人指出，近年来，网络侵权信息时有出现、屡禁不绝，扰乱网络传播秩序，侵害网民网络合法权益，社会反映强烈。网络侵权信息举报工作是网信部门践行网上群众路线的重要举措。制定出台《指导意见》，对推动网络生态治理，更好维护保障广大网民网络合法权益具有重要意义。

中央网信办有关负责人指出，《指导意见》明确网络侵权信息举报工作两大任务。一是切实保护公民个人网络合法权益。要求各地网信部门把握举报受理重点内容和重点领域；建立网络暴力信息举报快速处置通道，从严处置首发、首转、多发、煽动传播网络暴力信息的账号；加强特殊群体网络合法权益保护，优先保护未成年人网络合法权益。二是切实维护企业网络合法权益。要求开设线上涉企举报专区，健全举报查证机制，强化举报政策指导，重点受理处置侵害企业及企业家名誉的虚假不实信息、违法网站和账号，优化网上营商环境，支持各类企业做大做优做强。

中央网信办有关负责人强调，网络侵权成本低、维权成本高，是当前网民举报维权过程中面临的难点问题。《指导意见》要求各地网信部门优化举报服务，完善制度规范，统一研判标准，强化技术支撑，健全处置机制，满足广大网民多层次多样化举报需求。要求各地网信部门压紧压实网站平台主体责任，指导属地网站平台完善分级分类处置举措，建立“限时加私”“争议标签”等工作机制，提升处置效果；严格督导检查，加大惩处力度。

(责编：王震、吕骞)

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