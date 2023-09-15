黄盛

中国上市公司协会推荐语：

为更好发挥宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，彰显中国企业家的思想力与领导力，中上协联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请上市公司“掌门人”共同探讨上市公司高质量发展之路。

本期“封面人物”邀请中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）党委书记、董事长王博接受访谈。中工国际秉持“二次创业”精神，不断提升公司治理水平，以新发展理念积极开拓国内国际市场，曾入选中上协《上市公司董办最佳实践》《上市公司年报业绩说明会最佳实践》《上市公司ESG实践案例》和《中国上市公司共建“一带一路”优秀实践案例选编》。

党的二十大报告指出，“共建‘一带一路’成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台”，并提出了“推动共建‘一带一路’高质量发展”的要求。中工国际聚焦“一带一路”重点项目和民生类项目，已在海外建设百余项交钥匙总承包工程，是“一带一路”沿线工程建设的主力军，为中国技术、装备、标准和品牌走出国门进行了积极探索。

“一带一路”倡议始终保持着强大韧性和旺盛活力，一步步走深走实，硕果累累，至今仍为世界源源不断地提供新机遇。据国家发展改革委消息，我国已与152个国家、32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，覆盖我国83%的建交国。预计到2030年，共建“一带一路”可使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困，将使全球收入增加0.7%至2.9%。

近日，中国上市公司协会与人民网共同策划的“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目邀请中工国际党委书记、董事长王博接受访谈。在采访中，王博结合中工国际在共建国家的项目实践，阐释了中国企业参与共建“一带一路”的理念。

王博表示，“一带一路”坚持共商共建共享，弘扬开放、绿色、廉洁理念，推动了全球治理理念创新发展，创新了全球经济合作模式，成为各国团结合作、共克时艰的平台。包括中工国际在内的众多中国企业本着开放包容的精神，深入参与共建“一带一路”，探索创新实现优势互补、互利共赢的合作方式，为发展中国家提供更多发展机遇和空间，为中外民心相通进一步夯实基础。

中工国际党委书记、董事长王博（左）接受人民网访谈。人民网记者 于凯摄

传承丝路精神

共推“一带一路”高质量发展

近年来，“一带一路”倡议朋友圈不断壮大。

“作为构建人类命运共同体的重要实践平台，共建‘一带一路’倡议是中国积极参与全球治理、承担大国责任的体现。”王博表示，通过“一带一路”倡议实施，“一带一路”合作伙伴在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等方面取得了丰硕的成果。

在一系列成果的背后，高质量发展成为“一带一路”建设的工作重点，也为市场带来了新变化。对此，王博表示，目前变化主要体现在三个方面：一是更加强调市场化和可持续原则，坚持共商共建共享，遵循市场原则和国际通行规则，发挥企业主体作用；二是更加强调法制化和合规体系建设，坚持市场化、商业化、法治化原则开展国际化经营；三是更加强调新发展理念的传播，稳妥开展健康、绿色、数字、创新等新领域合作，培育合作新增长点，携手打造绿色、健康、智力、和平的发展路径。

赋能“一带一路”合作伙伴

构筑互联互动新平台

“一带一路”倡议合作硕果累累，倡议迄今已形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，打造了一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”。

在乌兹别克斯坦，一座由主体育场、游泳馆、自行车馆、格斗馆、多功能馆等组成的奥林匹克城正在加紧建设中。中工国际承建的奥林匹克城，既是中亚最大的体育综合体，也是中亚地区第一个使用人民币贷款的项目，同时还使用了中国标准进行建设。

在柬埔寨，占地面积约16公顷的国家体育场项目，主体育场总建筑面积8万多平方米，可容纳6万名观众，中工国际采用最新技术建造，让这座外形酷似一艘帆船的体育场造型优美、设计独特。

在尼泊尔，博克拉国际机场项目采用了“超大型构件液压同步提升技术”，将机库大空间屋面网架结构一次安装就位，还采用了近机位登机桥系统，使尼泊尔机场建设技术水平得到跨越式提升，成为尼泊尔的新地标和人们拍照打卡的网红工程。

中工国际党委书记、董事长王博在访谈中。 人民网记者 于凯摄

王博认为，“一带一路”倡议为共建国家提供了切实的产业和投资，给沿线人民带来了实实在在的获得感。

“比如，中国援建尼泊尔15.4亿元的博克拉国际机场项目，被誉为尼泊尔的‘国家荣誉工程’，实现了尼泊尔人民半个世纪的梦想。”据王博介绍，建设期间，中工国际积极践行ESG管理理念，建设优质工程、传递先进技术、培养当地人才、与各利益相关方诚实沟通、重视环保、关心当地社区的利益和长远发展，得到了尼泊尔社会各界的广泛认可。

海外工程项目不同于国内项目，在自然环境、所在国法律法规和标准规范等方面存在较大的差异。王博介绍说，针对海外工程项目技术痛点和难点，中工国际开展有针对性的技术研究，集中公司内部中国中元、北起院和中工环境科技等科技型子公司的优势科研力量，在医疗、文化、旅游、交通、油气、市政、环保等民生建设领域，持续为“一带一路”建设提供工程和技术服务，构筑互联互动新平台。

“授人以渔”共建共享

民心相通夯实友谊基础

共建“一带一路”坚持经济合作和人文交流共同推进，并通过共建共享让更多国家和地区搭上了我国发展快车，形成更多接地气、聚人心的合作成果，为推动构建人类命运共同体夯实民心基础。

“我们坚持‘授人以鱼不如授人以渔’的理念。”王博表示，中工国际依托大股东国机集团的科研实力和产业基础，对当地的企业进行产业扶植，并通过吸纳劳动力、技能培训等惠及当地民生。

据介绍，中工国际参与的斯里兰卡延河农业灌溉项目由5座拦河大坝、溢洪道及相关构筑物组成。大坝总长5.9公里，最高处20米，投资超1.5亿美元，是中斯两国政府在“一带一路”框架下的重要民生项目。

王博表示，斯里兰卡延河农业灌溉项目为当地提供了大量就业机会，很多贫困家庭的劳动力成为普工、修理工和操作手，没有工作经验的年轻人经过技能培训也在项目上找到了工作。项目高峰期雇佣当地工程师30余人，雇佣当地劳动力2000余人，有效改善了当地居民的生活水平。

该项目同时带动了渔业和其他产业发展，通过水库调蓄为当地农业灌溉提供用水，使当地水稻种植面积得以扩大、极大提高了当地水稻产量；通过增加水资源管理和利用，修复现有灌溉系统，改善农业生产现状，减少自然灾害对生产生活的影响。同时，推动发展其他粮食作物及渔业，增加粮食产量，提高农民收入，将对当地经济建设产生积极影响。

“斯里兰卡延河农业灌溉项目坚持以人为本、环境友好、节约资源的理念，体现了‘一带一路’倡议的‘共商、共建、共享’精神，为加强中斯两国人民传统友谊做出了贡献。”王博说，这正是“一带一路”倡议取得的实打实、沉甸甸成果的成效。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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