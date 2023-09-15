人民网北京9月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2023年8月份，我国国民经济加快恢复，生产供给稳中有升，市场需求逐步改善，就业物价总体稳定，高质量发展取得新进展。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，总的来看，8月份，主要指标边际改善，积极因素累积增多。但也要看到，外部不稳定不确定因素依然较多，国内需求仍显不足，经济恢复向好基础仍需巩固。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，聚焦推动高质量发展这一首要任务，围绕稳增长、稳就业、防风险等，加快已出台政策举措落地见效，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

工业生产加快，装备制造业增速回升

8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，比上月加快0.8个百分点；环比增长0.50%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。装备制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快2.1个百分点；高技术制造业增加值增长2.9%，加快2.2个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长5.2%；股份制企业增长5.7%，外商及港澳台商投资企业增长0.8%；私营企业增长3.4%。分产品看，太阳能电池、服务机器人、光电子器件产品产量同比分别增长77.8%、73.7%、29.9%。1-8月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%。8月份，制造业采购经理指数为49.7%，比上月上升0.4个百分点；企业生产经营活动预期指数为55.6%。

服务业较快增长，现代服务业增势良好

8月份，全国服务业生产指数同比增长6.8%，比上月加快1.1个百分点。分行业看，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商务服务业，金融业生产指数同比分别增长16.1%、11.5%、9.0%、8.1%和7.2%。1-8月份，全国服务业生产指数同比增长8.1%。1-7月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。8月份，服务业商务活动指数为50.5%，业务活动预期指数为57.8%，其中，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、电信广播电视及卫星传输服务、生态保护及公共设施管理、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55%以上较高景气区间。

市场销售加快恢复，服务消费增长较快

8月份，社会消费品零售总额37933亿元，同比增长4.6%，比上月加快2.1个百分点；环比增长0.31%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额32974亿元，同比增长4.4%；乡村消费品零售额4959亿元，增长6.3%。按消费类型分，商品零售33721亿元，增长3.7%；餐饮收入4212亿元，增长12.4%。在限额以上单位商品零售额中，化妆品类、通讯器材类、金银珠宝类、家具类商品零售额分别增长9.7%、8.5%、7.2%、4.8%。1-8月份，社会消费品零售总额302281亿元，同比增长7.0%。全国网上零售额95387亿元，同比增长12.1%。其中，实物商品网上零售额79821亿元，增长9.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.4%。1-8月份，服务零售额同比增长19.4%。

固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资保持较快增长

1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）327042亿元，同比增长3.2%，比1-7月份回落0.2个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长6.4%，制造业投资增长5.9%，房地产开发投资下降8.8%。全国商品房销售面积73949万平方米，同比下降7.1%；商品房销售额78158亿元，下降3.2%。分产业看，第一产业投资同比下降1.3%，第二产业投资增长8.8%，第三产业投资增长0.9%。民间投资下降0.7%。高技术产业投资同比增长11.3%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.2%、11.5%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长17.5%、12.8%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长42.1%、28.3%。8月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.26%。

货物进出口同比降幅收窄，贸易结构继续优化

8月份，货物进出口总额35887亿元，同比下降2.5%，降幅比上月收窄5.8个百分点。其中，出口20384亿元，下降3.2%；进口15504亿元，下降1.6%。进出口相抵，贸易顺差4880亿元。1-8月份，货物进出口总额270833亿元，同比下降0.1%。其中，出口154667亿元，增长0.8%；进口116166亿元，下降1.3%。1-8月份，一般贸易进出口同比增长1.7%，占进出口总额的比重为65.4%，比上年同期提高1.2个百分点。民营企业进出口增长6.0%，占进出口总额的比重为52.9%，比上年同期提高3.0个百分点。机电产品出口增长3.6%，占出口总额的比重为58.0%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

8月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为4.8%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.4%。31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。

居民消费价格同比由降转涨，工业生产者价格同比降幅收窄

8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%，上月为下降0.3%；环比上涨0.3%。分类别看，食品烟酒价格同比下降0.5%，衣着价格上涨1.1%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格下降0.5%，交通通信价格下降2.1%，教育文化娱乐价格上涨2.5%，医疗保健价格上涨1.2%，其他用品及服务价格上涨3.8%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降17.9%，鲜菜价格下降3.3%，粮食价格上涨0.6%，鲜果价格上涨1.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.8%。1-8月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。

8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，降幅比上月收窄1.4个百分点；环比上涨0.2%。全国工业生产者购进价格同比下降4.6%，降幅比上月收窄1.5个百分点；环比上涨0.2%。1-8月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降3.2%和3.6%。

(责编：杨曦、吕骞)

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