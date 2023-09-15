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8月份国民经济恢复向好

2023年09月15日11:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月15日电（记者魏玉坤、韩佳诺）国家统计局15日发布数据显示，8月份，国民经济加快恢复，生产供给稳中有升，市场需求逐步改善，就业物价总体稳定，高质量发展取得新进展。

　　工业生产加快，服务业较快增长。8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，比上月加快0.8个百分点；环比增长0.5%。全国服务业生产指数同比增长6.8%，比上月加快1.1个百分点。

　　市场销售加快恢复，服务消费增长较快。8月份，社会消费品零售总额37933亿元，同比增长4.6%，比上月加快2.1个百分点；环比增长0.31%。1至8月份，服务零售额同比增长19.4%。

　　固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资保持较快增长。1至8月份，全国固定资产投资（不含农户）327042亿元，同比增长3.2%，比1至7月份回落0.2个百分点。其中，高技术产业投资同比增长11.3%。

　　货物进出口同比降幅收窄，贸易结构继续优化。8月份，货物进出口总额35887亿元，同比下降2.5%，降幅比上月收窄5.8个百分点。进出口相抵，贸易顺差4880亿元。

　　就业形势总体稳定，居民消费价格同比由降转涨。8月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比上月下降0.1个百分点。全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.1%，上月为下降0.3%；环比上涨0.3%。

　　“总的来看，8月份，主要指标边际改善，国民经济恢复向好，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多。但也要看到，外部不稳定不确定因素依然较多，国内需求仍显不足，经济恢复向好基础仍需巩固。”国家统计局新闻发言人付凌晖当日在国新办发布会上表示，下阶段，要聚焦推动高质量发展这一首要任务，围绕稳增长、稳就业、防风险等，加快已出台政策举措落地见效，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：宋心蕊、卫嘉)
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