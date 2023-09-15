人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）城市轨道交通是现代大城市的发展方向，是解决大城市病的有效途径，也是建设绿色城市、智能城市的有效途径。进入新世纪以来，我国城轨交通快速发展，现已成为世界城轨交通大国。

据交通运输部发布数据显示，8月，我国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路297条，运营里程9771.8公里，实际开行列车325万列次，完成客运量27.1亿人次，进站量16.3亿人次。

“上世纪末以来，在城市人口和经济快速增长以及公共政策措施的强力推动下，我国城轨交通进入快速发展新阶段。”9月14日，中国城市轨道交通协会常务副会长周晓勤在首届中国城市轨道交通 TOD 发展大会（以下简称TOD发展大会）新闻发布会上表示，从最早的利用开发轨道空余空间到推动城轨引导城市实现高质量发展，我国城轨交通TOD不断向纵深推进，涌现大量创新经验，有力地推动城市科学发展并反哺城轨交通建设运营。

据周晓勤介绍，在国家土地、环境以及节能减排的政策引导下，以1997年北京地铁四惠停车场上盖综合开发为标志，之后上海、广州、深圳、南京、重庆、成都、杭州、南宁、宁波、青岛、厦门、无锡等30个轨道交通城市，纷纷出台TOD 综合开发指导或扶持的政策性措施，大力倡导并实践轨道交通场站及周边土地综合开发。 “截至2022年末，累计城轨交通TOD物业开发规模6050万平方米，TOD土地储备面积约3900万平方米，物业管理面积786万平方米。”

周晓勤进一步表示，在当前新一轮经济复苏和产业变革同我国城轨交通高质量可持续发展需求形成历史性交汇的背景时刻下，组织召开中国城市轨道交通TOD发展大会具有紧迫的必要性，同时对于进一步鼓励和发展城轨交通TOD也将产生重大的助推力。

“TOD发展大会将于9月22日上午举行，预计出席大会的嘉宾可达500人左右。”无锡市人民政府副秘书长、TOD发展大会组委会顾问徐政在发布会上表示，会上，各轨道交通城市将围绕城轨交通TOD的生动实践和特色经验开展交流，研究探讨我国城轨交通TOD的发展趋势和高质量发展路径，发布和解读《关于进一步鼓励和发展城市轨道交通场站及周边土地综合开发利用（TOD）的指导意见》，对实现轨道交通与城市发展良性互动融合、打造现代气派新都市具有积极意义。

据介绍，TOD发展大会以“站城融合 赋能城市”为主题，积极探索城轨交通TOD的政策引领和产业趋势，深度交流城轨交通TOD的开发模式和运转机制，致力于推动城轨交通在坚持并持续优化通勤服务的“公益城轨”基础上，不断创新“经营城轨”思路，迈向具有自我造血功能的“可持续城轨”之路，为促进我国城轨交通实现高质量发展和城市化的历史进程积极努力。

(责编：郝帅、吕骞)

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