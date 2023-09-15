人民网北京9月15日电 （记者夏晓伦）当前，全球通信云服务已步入2.0时代，引领了通信领域的深刻变革。5G、AI和物联网等新技术的快速迭代更进一步推动了云通信、增值服务等业务的高速发展，产业生态迎来历史性的发展机遇。

近年来，从国家到地方，一系列政策相继出台，为数字经济发展助力。工业互联网正在推动数字经济与实体经济深度融合，是推进经济社会高质量发展的重要引擎。《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》印发以来，在各方共同努力下，我国工业互联网发展成效显著，相关政策不断出台。2020年底，工信部印发了《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》，明确到2023年，新型基础设施的进一步完善以及安全保障能力的进一步提升。2023年初，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。工业互联网是第四次工业革命的重要基石，我国探索出一条具有中国特色的工业互联网发展道路，打造了“5G+工业互联网”、5G工厂等中国品牌，产业规模已经超过1.2万亿元，融入45个国民经济大类。

中国电信集团政企信息服务事业群工业行业事业部副总裁李春宇在近日举办的2023中国国际工业互联网创新发展大会云通信服务工业企业发展论坛上表示，从《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，到《工业互联网建设及推广指南》，再到《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》和《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，均释放出积极信号倡导相关企业进行产业升级和数字化转型。我国工业互联网发展正处于产业化的关键时期，需要深入实施工业互联网创新发展战略、着力突破关键核心技术瓶颈、加快技术成果应用推广、打造先进完备的工业互联网技术产业体系，以支撑服务两个强国建设。

“在国家新型数字经济基础设施方面，天翼云扮演重要角色，在基础底座、泛在算力以及云上数智这三方面提供云数智全栈产品能力，助力工业企业高质量发展。”李春宇介绍，5G消息、智能语音云、云呼叫中心等云通信产品，在电力、汽车、家电、消费品领域得到了广泛应用。

对于未来数字化变革的趋势，李春宇认为：

第一，模式变化。在企业数字化转型过程中，如果管理模式不变，业务流程不再造，销售模式、商业模式不变，转型是不可能成功的。

第二，数据治理。工业企业要按照“平台+应用”的云架构、云服务模式进行建设和应用，所有的应用系统都要上云、上平台，在统一的PaaS平台上构建ERP系统、OA、MES、智能制造系统。

第三，高效上云。所有以业务驱动的数字化转型，都需要构建一个平台来支撑。这个平台的载体是什么？实际上就是云计算。

第四，挖掘价值。建议充分挖掘云通信的场景化应用解决方案，通过AI、大数据等技术融合，进一步提升云通信价值。

第五，社会责任。云通信相关企业，需秉承经济责任、社会责任有机统一，积极参与数字中国建设，赋能千行百业，聚焦重点工业领域，让云通信在新型工业化数字化、智能化发展中凸显重要价值。

(责编：郝帅、吕骞)

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