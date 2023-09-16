人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“科学绿化让城市更宜居”系列之五

共享一片绿色 绿地为城市“添彩增色”

欧阳易佳
2023年09月16日09:24 | 来源：人民网
小字号

在公园绿地搭帐篷体验露营、和小朋友一起在公园里进行亲子游戏、科技助力公园管理……近年来，我国各地持续推进城市公园建设，功能多样的各类公园，在增“颜值”提“气质”的同时，也为公众提供了休闲游憩的绿色开放空间。

数据显示，近十年来，中国城市加快发展，城市人居环境也得到显著改善。2012年至2021年，我国城市建成区绿化覆盖率由39.22%提高到42.06%，城市人均公园绿地面积由11.80平方米提高到14.78平方米。

生活在美丽园林里 城市绿地“共享度”不断提升

午后的时光静谧惬意，在一片绿意的草坪中扎满了一顶顶五色斑斓的帐篷，一家人围坐在野餐垫上，脸上都洋溢着笑容。

这是白云山麓湖公园聚芳园草坪，作为广州市首批24个城市公园开放草坪之一，深受广大市民游客的喜爱。

“我的孙子就读初中，麓湖公园这么漂亮，希望孩子暑假能够成为麓湖公园一名小小志愿者，成为公园管理的文明行为传播者。”住在麓湖大厦的王阿姨说。

白云山麓湖公园聚芳草坪上，孩子们正在享受阅读时光。受访者供图

白云山麓湖公园聚芳草坪上，孩子们正在享受阅读时光。受访者供图

今年2月，住房和城乡建设部印发通知，决定开展城市公园绿地开放共享试点工作。在公园草坪、林下空间以及空闲地等区域划定开放共享区域，完善配套服务设施，更好地满足人民群众搭建帐篷、运动健身、休闲游憩等亲近自然的户外活动需求。

广州市林业和园林局公园管理处处长马燕同人民网记者介绍，为完善公园服务功能，给市民打造优质的公园生活。广州公园绿地草坪开展帐篷区试点，在有条件的公园，结合市民游玩需求，划定专门区域供市民游客搭设帐篷，满足市民游客亲近自然的需求。

“通过持续加强优质生态产品供给，截至目前，广州市共开放绿地草坪及林下空间112个，服务市民群众达450万人次，让人民群众享受更多的生态福利。”马燕说。

“我国城市生态环境正在持续改善，各城市中的天更蓝、水更清、地更绿，城市中的生物多样性显著增强，市民在家中可以听到鸟语，出门可以闻到花香。”中国城市规划设计研究院院长王凯说。

珠江公园内，居民们正露营休憩。受访者供图

珠江公园内，居民们正露营休憩。受访者供图

公园、草坪、绿地，就是老百姓的向往。城市公园草坪开放为市民的幸福家园增添了亮丽的色彩，也为城市人文体验带来了更加丰富的内涵。

“公园保障城市更加韧性和健康。”王凯说，园林绿地为人们提供绿色健康空间，保障人民的心理和身体健康，绿色休闲活动和交往空间保证社会和谐。随着城市绿化建设工作的不断推进，园林绿地在城市中的作用价值将持续加强，人民性将更加突显，人民的幸福感、获得感、安全感将不断增强 。

近年来，广州市林业和园林局不断拓展“公园+”“草坪+”等功能，精心策划草地，音乐会，草地潮玩集市，草地花艺展，草地科普展，草地灯光秀等六大玩法，开展形式多样的文化科普活动，让市民游客在草坪观赏撒欢之余，还能增值充电。小小一方开放草坪，可以获得大大的一片欢乐天地。形式多样的文化科普活动，丰富多彩的生态体验，唤起了人们尊重自然，爱护自然的绿色价值观念。

做好“侦察兵” 科技助推“智慧园林”建设

行走在绿意盎然的树林中，不经意间就能看到路旁放置着一块可视化智能触屏，来往的游客正在使用它进行“实景”导航。

这是通州在副中心打造的智慧公园——亲子园。园内安装了可视化智能触屏，游人可根据游园时发现的问题在可视化大屏上实现实名制上报，还可发布寻物启事和失物招领信息，系统通过自带音箱进行广播。

“数字技术和万物互联网是园林绿地的‘侦察兵’‘监护兵’。”王凯表示，通过公园绿地的智慧系统建设，可以提前预知植物灌溉、防虫、防病害等工作，做到预防先行，及时处理，避免病虫灾害的发生。在对游人服务、安全管理方面，都可以做到提前研判预防，保证游览的安全和舒适性。

王凯表示，除此之外，在城市园林绿化方案设计阶段，数字技术和5G万物互联为规划设计师在场地分析研判、方案推敲、数字建模、结构布局、空间分析方面起到了极大的助手作用，特别是在地形竖向空间上，可以更科学的把握水土的关系，保证水土安全；更科学的分析空间布局、景观效果、未来景观的演变效果等，提升了设计质量。

王凯补充，在绿化资源调研方面，数字技术对资源的调查、分析与评估起到了重要的作用，技术人员可以更准确的获得场地的信息。特别是一些植物覆盖茂密、坡度陡峭之地，可以通过卫星卫片、无人机、数字成像等技术获得准确的植物分布情况、地形地貌情况等。

在亲子园内，土壤墒情站、智能虫情监测设备、智能灌溉系统等智能终端，可智能监测亲子园灌溉运行情况、气象站数据、土壤肥力湿度数据，这些智能设备为亲子园提供各类预警信息。

园区内的电子设备。受访者供图    

园区内的电子设备。受访者供图

“市民纷纷反映，现在公园绿地里的问题少多了，比以前管的好了，发现问题就拍照，这些问题第一天还能看到，第二天就没了。”通州区园林绿化局城乡绿化科科长王文亮说，“有些市民反映，有些问题他们投诉了，处理的慢，也有人即时的回访他们，报告他们进度，他们感觉管理人员的重视程度是越来越高，公园绿地的环境越来越好，大家逛公园遛弯更舒适了。”

智能化设备的应用在助力公园实现自我监督、自我管理的同时，也节省了大量人力和运营维护成本，极大的提高了工作效能。而智慧公园作为智慧城市的重要组成部分，改善了传统公园中管理的粗放式和景观的互动性不强、游憩体验不佳的缺点，将公园的智慧化升级变成公园建设的必然方向。

让公园成为市民生活的后花园

天空中，无人机群进行喷洒作业；陆地上，可充电的智能座椅、夜间陪跑的感应灯……公园是一座城市生态文明的主要载体，也是展示城市品质，城市文明风貌的重要窗口。

以人民为中心，是城市公园建设的根本出发点，也是落脚点。城市公园建设要用心倾听、持续响应人民日益增长的美好生活需要，为百姓提供更优美的生态环境，满足更高品质的生态福祉需要，提供更多亲民便民的绿色空间。

北京林业大学副校长李雄表示，在空间上，要坚持生态优先、系统布局。城市的高质量发展，离不开良好生态环境的保障和支撑。城市公园建设要坚持生态优先、系统思维，有机融入山水林田湖草系统治理，充分利用场地已有地形水系和植被资源，发挥好净化空气、固碳释氧、缓解热岛、生物多样性保护、美化环境等多种生态系统服务功能。通过城市绿道、生态绿廊加强公园之间、公园与城市之间的生态连接，构建城市人工环境与自然环境相互渗透的生态网络体系，实现“城市里建公园”到“公园里建城市”的深刻转变，推动人与自然和谐共生的绿色发展。

李雄介绍，城市公园既是城市内部优美生态环境、优质生态产品的供应源，是城市文化传播的窗口，生态价值外溢也将为周边街区带来可观的生态经济增长。未来的城市公园在功能上，需要充分融入百姓生活和城市发展，“公园+传统节庆”“公园+体育运动”“公园+户外博物馆”“公园+书店”“公园+露营”等多元化的公园使用功能，让城市公园成为人们享受生态、文化、艺术等高品质公共服务等绿色场所，成为城市精神文化、生态文明和社会风尚表达的生动载体。

李雄补充，在管理上，要坚持科学管理、创新机制。精细化、智慧化管理是城市高质量发展的必然趋势，提升城市公园的精细化管理水平主要可以从监测评估、管护养护和经营管理着手。通过科学设定城市公园的生态环境、服务设施和游人容量等方面的监管评估指标，保证公园的植被生长、水生态环境、游人体验感等处于适宜水平。

李雄认为，公园应该是孩子放学后的“游乐场”，老人家门口的“茶话室”，百姓普惠共享的“健身房”，上班族通勤路上的“解压馆”，亲朋好友周末小聚的“会客厅”。努力使公园的公共服务功能更暖心、更亲民、更美好、更生动，真正落在人民的“心坎上”，让公园真正成为市民生活休闲的后花园。（实习生陈瑾对此文亦有贡献）

系列报道

之一：“古”韵里“树”写风景 留住美丽中国记忆

之二：推窗见绿出门即景 口袋公园扮靓城市微空间

之三：推窗见绿出门即景 口袋公园扮靓城市微空间

之四：全方位保护古树名木 用一抹绿留住历史与乡愁

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
自然资源部集中公开约谈9个违法违规问题突出地市
　　人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）9月15日，受国家自然资源总督察委托，国家自然资源专职副总督察在北京集中约谈了2023年督察发现违法违规问题突出的河北省石家庄市、黑龙江省哈尔滨市、浙江省温州市、安徽省滁州市、山东省临沂市、广西壮族自治区河池市、贵州省黔西南州、云南省昆明市、甘肃省兰州市等9个市（州）人民政府主要负责同志，面对面指出督察发现的突出问题，提出严肃批评，明确整改要求，督促地方政府压实责任，加大整改查处力度，坚决遏制耕地违法行为，牢牢守住耕地保护红线。 约谈会上，国家自然资源专职副总督察要求被约谈地市进一步提高政治站位，充分认识耕地保护的极端重要性，增强做好耕地保护工作的使命感、责任感，践行正确的政绩观，以实际行动做到“两个维护”。…
秋粮即将大面积收获 农业农村部部署“三秋”防灾减灾工作
　　人民网北京9月16日电 （记者李栋）当前秋粮陆续进入灌浆成熟期，即将大面积收获。近日，农业农村部下发通知，要求抓好“三秋”期间农业防灾减灾，最大限度减轻灾害影响，确保秋粮丰收到手、秋冬种面积落实。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部