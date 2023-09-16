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在公园绿地搭帐篷体验露营、和小朋友一起在公园里进行亲子游戏、科技助力公园管理……近年来，我国各地持续推进城市公园建设，功能多样的各类公园，在增“颜值”提“气质”的同时，也为公众提供了休闲游憩的绿色开放空间。

数据显示，近十年来，中国城市加快发展，城市人居环境也得到显著改善。2012年至2021年，我国城市建成区绿化覆盖率由39.22%提高到42.06%，城市人均公园绿地面积由11.80平方米提高到14.78平方米。

生活在美丽园林里 城市绿地“共享度”不断提升

午后的时光静谧惬意，在一片绿意的草坪中扎满了一顶顶五色斑斓的帐篷，一家人围坐在野餐垫上，脸上都洋溢着笑容。

这是白云山麓湖公园聚芳园草坪，作为广州市首批24个城市公园开放草坪之一，深受广大市民游客的喜爱。

“我的孙子就读初中，麓湖公园这么漂亮，希望孩子暑假能够成为麓湖公园一名小小志愿者，成为公园管理的文明行为传播者。”住在麓湖大厦的王阿姨说。

白云山麓湖公园聚芳草坪上，孩子们正在享受阅读时光。受访者供图

今年2月，住房和城乡建设部印发通知，决定开展城市公园绿地开放共享试点工作。在公园草坪、林下空间以及空闲地等区域划定开放共享区域，完善配套服务设施，更好地满足人民群众搭建帐篷、运动健身、休闲游憩等亲近自然的户外活动需求。

广州市林业和园林局公园管理处处长马燕同人民网记者介绍，为完善公园服务功能，给市民打造优质的公园生活。广州公园绿地草坪开展帐篷区试点，在有条件的公园，结合市民游玩需求，划定专门区域供市民游客搭设帐篷，满足市民游客亲近自然的需求。

“通过持续加强优质生态产品供给，截至目前，广州市共开放绿地草坪及林下空间112个，服务市民群众达450万人次，让人民群众享受更多的生态福利。”马燕说。

“我国城市生态环境正在持续改善，各城市中的天更蓝、水更清、地更绿，城市中的生物多样性显著增强，市民在家中可以听到鸟语，出门可以闻到花香。”中国城市规划设计研究院院长王凯说。

珠江公园内，居民们正露营休憩。受访者供图

公园、草坪、绿地，就是老百姓的向往。城市公园草坪开放为市民的幸福家园增添了亮丽的色彩，也为城市人文体验带来了更加丰富的内涵。

“公园保障城市更加韧性和健康。”王凯说，园林绿地为人们提供绿色健康空间，保障人民的心理和身体健康，绿色休闲活动和交往空间保证社会和谐。随着城市绿化建设工作的不断推进，园林绿地在城市中的作用价值将持续加强，人民性将更加突显，人民的幸福感、获得感、安全感将不断增强 。

近年来，广州市林业和园林局不断拓展“公园+”“草坪+”等功能，精心策划草地，音乐会，草地潮玩集市，草地花艺展，草地科普展，草地灯光秀等六大玩法，开展形式多样的文化科普活动，让市民游客在草坪观赏撒欢之余，还能增值充电。小小一方开放草坪，可以获得大大的一片欢乐天地。形式多样的文化科普活动，丰富多彩的生态体验，唤起了人们尊重自然，爱护自然的绿色价值观念。

做好“侦察兵” 科技助推“智慧园林”建设

行走在绿意盎然的树林中，不经意间就能看到路旁放置着一块可视化智能触屏，来往的游客正在使用它进行“实景”导航。

这是通州在副中心打造的智慧公园——亲子园。园内安装了可视化智能触屏，游人可根据游园时发现的问题在可视化大屏上实现实名制上报，还可发布寻物启事和失物招领信息，系统通过自带音箱进行广播。

“数字技术和万物互联网是园林绿地的‘侦察兵’‘监护兵’。”王凯表示，通过公园绿地的智慧系统建设，可以提前预知植物灌溉、防虫、防病害等工作，做到预防先行，及时处理，避免病虫灾害的发生。在对游人服务、安全管理方面，都可以做到提前研判预防，保证游览的安全和舒适性。

王凯表示，除此之外，在城市园林绿化方案设计阶段，数字技术和5G万物互联为规划设计师在场地分析研判、方案推敲、数字建模、结构布局、空间分析方面起到了极大的助手作用，特别是在地形竖向空间上，可以更科学的把握水土的关系，保证水土安全；更科学的分析空间布局、景观效果、未来景观的演变效果等，提升了设计质量。

王凯补充，在绿化资源调研方面，数字技术对资源的调查、分析与评估起到了重要的作用，技术人员可以更准确的获得场地的信息。特别是一些植物覆盖茂密、坡度陡峭之地，可以通过卫星卫片、无人机、数字成像等技术获得准确的植物分布情况、地形地貌情况等。

在亲子园内，土壤墒情站、智能虫情监测设备、智能灌溉系统等智能终端，可智能监测亲子园灌溉运行情况、气象站数据、土壤肥力湿度数据，这些智能设备为亲子园提供各类预警信息。

园区内的电子设备。受访者供图

“市民纷纷反映，现在公园绿地里的问题少多了，比以前管的好了，发现问题就拍照，这些问题第一天还能看到，第二天就没了。”通州区园林绿化局城乡绿化科科长王文亮说，“有些市民反映，有些问题他们投诉了，处理的慢，也有人即时的回访他们，报告他们进度，他们感觉管理人员的重视程度是越来越高，公园绿地的环境越来越好，大家逛公园遛弯更舒适了。”

智能化设备的应用在助力公园实现自我监督、自我管理的同时，也节省了大量人力和运营维护成本，极大的提高了工作效能。而智慧公园作为智慧城市的重要组成部分，改善了传统公园中管理的粗放式和景观的互动性不强、游憩体验不佳的缺点，将公园的智慧化升级变成公园建设的必然方向。

让公园成为市民生活的后花园

天空中，无人机群进行喷洒作业；陆地上，可充电的智能座椅、夜间陪跑的感应灯……公园是一座城市生态文明的主要载体，也是展示城市品质，城市文明风貌的重要窗口。

以人民为中心，是城市公园建设的根本出发点，也是落脚点。城市公园建设要用心倾听、持续响应人民日益增长的美好生活需要，为百姓提供更优美的生态环境，满足更高品质的生态福祉需要，提供更多亲民便民的绿色空间。

北京林业大学副校长李雄表示，在空间上，要坚持生态优先、系统布局。城市的高质量发展，离不开良好生态环境的保障和支撑。城市公园建设要坚持生态优先、系统思维，有机融入山水林田湖草系统治理，充分利用场地已有地形水系和植被资源，发挥好净化空气、固碳释氧、缓解热岛、生物多样性保护、美化环境等多种生态系统服务功能。通过城市绿道、生态绿廊加强公园之间、公园与城市之间的生态连接，构建城市人工环境与自然环境相互渗透的生态网络体系，实现“城市里建公园”到“公园里建城市”的深刻转变，推动人与自然和谐共生的绿色发展。

李雄介绍，城市公园既是城市内部优美生态环境、优质生态产品的供应源，是城市文化传播的窗口，生态价值外溢也将为周边街区带来可观的生态经济增长。未来的城市公园在功能上，需要充分融入百姓生活和城市发展，“公园+传统节庆”“公园+体育运动”“公园+户外博物馆”“公园+书店”“公园+露营”等多元化的公园使用功能，让城市公园成为人们享受生态、文化、艺术等高品质公共服务等绿色场所，成为城市精神文化、生态文明和社会风尚表达的生动载体。

李雄补充，在管理上，要坚持科学管理、创新机制。精细化、智慧化管理是城市高质量发展的必然趋势，提升城市公园的精细化管理水平主要可以从监测评估、管护养护和经营管理着手。通过科学设定城市公园的生态环境、服务设施和游人容量等方面的监管评估指标，保证公园的植被生长、水生态环境、游人体验感等处于适宜水平。

李雄认为，公园应该是孩子放学后的“游乐场”，老人家门口的“茶话室”，百姓普惠共享的“健身房”，上班族通勤路上的“解压馆”，亲朋好友周末小聚的“会客厅”。努力使公园的公共服务功能更暖心、更亲民、更美好、更生动，真正落在人民的“心坎上”，让公园真正成为市民生活休闲的后花园。（实习生陈瑾对此文亦有贡献）

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之一：“古”韵里“树”写风景 留住美丽中国记忆

之二：推窗见绿出门即景 口袋公园扮靓城市微空间

之三：推窗见绿出门即景 口袋公园扮靓城市微空间

之四：全方位保护古树名木 用一抹绿留住历史与乡愁

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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