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“科学绿化让城市更宜居”系列之四

全方位保护古树名木 用一抹绿留住历史与乡愁

欧阳易佳
2023年09月15日09:32 | 来源：人民网
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古树，指树龄在100年以上的树木；名木，指具有重要历史、文化、景观与科学价值或具有重要纪念意义的树木。古树名木是重要的自然资源和历史文化遗产，具有重要的历史、文化、科学、生态、景观和经济价值。

第二次全国古树名木资源普查结果显示，全国普查范围内的古树名木共计508.19万株，包括散生122.13万株和群状386.06万株。

近年来，各地加快推进生态文明建设，相继出台相关方案和工作意见、办法等，持续推动包括保护古树名木在内的有关工作迈上新台阶。

为古树做“体检” 让绿色“活化石”活起来

“这棵树的树干，得九个人手拉手才能抱住，树干上头，分出去18个枝杈，所以我们一直叫它‘九搂十八杈’。”当地居民张先生介绍。

在北京市密云区新城子镇雾灵山脚下，一棵参天侧柏的枝丫间泛出新绿，迎上东方的第一缕晨光。走到树下，如同被一把巨伞笼罩，抬头看也难以窥得古树全貌，要往后退许多步，才能将其尽收眼底。

这棵树是北京年龄最大的古树，根据测算，至少有3000年。新城子镇林业站工作人员告诉人民网记者，为保护古树的历史文化，古柏周围已建成占地320亩的柏神古树公园。

摄影爱好者正在拍摄古树。受访者供图

摄影爱好者正在拍摄古树。受访者供图

“古树名木是承载文明记忆的‘活化石’。古树名木是有生命的文物，是不可再生的宝贵财富。”北京市园林绿化科学研究院教授级高工赵世伟说，古树本身饱含着丰富的科学价值，它是地区气候变化、自然灾害、社会变迁的见证者。

多年以来，中央和北京市高度重视古树名木保护管理工作，目前全市拥有古树名木4万余株，千年以上古树共计60余株。

“古树名木分布在许多不同的单位，因此管理起来难度很大。”赵世伟说，分布在园林绿化单位的古树，比较容易受到重视，能得到专业的管理和保护。而分布在社区、乡村、企业以及各种文化、旅游等单位的古树，管理起来难度比较大。

对此，赵世伟认为，应提高全社会保护古树的意识。要让所有人意识到古树的价值，认识到保护古树的重要意义。鼓励公众积极参与古树的保护。其次，要依法保护古树。要加强古树名木保护有关法律法规的宣传，明确责任和主体，加强古树名木的信息管理。

首都绿化委员会办公室义务植树处副处长方芳介绍，市、区园林绿化主管部门加大重点濒危古树名木抢救复壮力度，持续开展“让古树活起来”系列宣传活动等，构建古树名木保护制度，陆续出台并修订了古树名木评价、日常养护等地方标准规范，有了较为全面的法规标准体系。

方芳补充，同时推进古树名木体检全覆盖，形成“一树一档”古树名木体检报告。下一步北京市将推进古树名木主题公园、保护小区、古树街巷、古树社区、古树乡镇、古树村庄等保护新模式；广泛动员吸引社会力量参与古树名木保护，鼓励社会力量通过捐资、认养等多种形式参与古树名木保护，形成全社会关心古树、爱护古树，与古树相存相依、共生共荣的新风尚。

撑好“保护伞” 让古树名木“老有所依”

坐落在湖南省通道县的孟冲寨，是侗族聚居村寨，寨中山清水秀，古树参天。走进村寨，两棵连根的古树映入人眼帘，当地人称其为鸳鸯树。当地人觉得，这两棵古树意味着和睦、同根连心。

“古树与民间传说、地方习俗、历史典故等紧密相关，是历史的活的见证者。”赵世伟认为，保护古树名木，就是保护历史，保护我们的共同的树木遗产。

孩童在古树下玩耍。受访者供图

孩童在古树下玩耍。受访者供图

古树承载着记忆与乡愁，华中农业大学园艺林学学院教授包满珠认为，应对古树名木科学系统的保护，首先针对古树名木进行系统的普查，确定古树名木清单及后备资源，建立完整的档案，对重要的古树名木还需要建立电子档案并设置监控设施。在建立档案的基础上，对古树名木进行定期观察并进行规范化养护管理。其次，应将古树名木保护作为日常工作的一部分，建立古树名木保护的责任制，保障古树名木保护工作有人管。

“湖南省多措并举，严厉打击破坏古树名木违法犯罪行为，成功破获‘6·06’危害国家重点保护植物案。出台了《湖南省古树名木保护办法》《湖南省古树名木公园认定管理办法》等多项规章文件，规范了认定、养护及管理工作，划定了保护范围，设立了禁止行为、移植申请和死亡鉴定等的条款。” 湖南省绿委办相关工作人员告诉人民网记者。

作为全国古树名木资源大省，湖南省认定公布古树名木239143棵，其中一级古树7956棵（千年以上421棵）、二级古树27628棵、三级古树203054棵、名木505棵。

包满珠表示，关于古树名木保护国内已经有相应的方法和技术，而且在不断探索和进步的过程中。目前绝大多数古树都生活在有人为活动的地方，应尽可能减少或消除人为活动对树木的负面影响，如人为机械损伤、地面硬化、施工损坏甚至蓄意破坏等等，这也就是古树名木保护的实质所在。

该工作人员介绍，下阶段，湖南省将从守好古树财富、讲好古树故事、做好古树文章三个方面重点开展古树名木保护工作，科学打造一批古树公园名片和品牌，助力乡村振兴、城乡绿色发展、历史文化保护传承和美丽湖南建设，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

系列报道：

“科学绿化让城市更宜居”系列之一

“古”韵里“树”写风景 留住美丽中国记忆

“科学绿化让城市更宜居”系列之二

推窗见绿出门即景 口袋公园扮靓城市微空间

“科学绿化让城市更宜居”系列之三

科学推进城市绿化 专家：别让“生态形式主义”滋生蔓延

(责编：郝帅、吕骞)
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