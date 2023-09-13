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“科学绿化让城市更宜居”系列之三

科学推进城市绿化 专家：别让“生态形式主义”滋生蔓延

欧阳易佳
2023年09月13日10:12 | 来源：人民网
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要面子不要里子，讲速度不讲规律，在不该绿化的位置做绿化、过度种植……如今，各地对生态环境保护高度重视，生态修复、生态建设工程日益增多，但一些地方也出现了过度绿化、生态形式主义的现象。

前不久召开的全国生态环境保护大会明确，要着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性，加大生态系统保护力度，切实加强生态保护修复监管，为子孙后代留下山清水秀的生态空间。

重形式不重实效的现象，为何会出现，应该怎么治理？

生态文明建设须警惕跑偏的“绿色化”

近年来，各地以生态优先、绿色发展为导向，积极探索生态环境保护之路，持续深入打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。但部分地区冒出了不好的苗头和现象。

人民网记者梳理发现，今年2月，吉林、山东、广东、黑龙江、贵州、陕西、宁夏7省（区）公开了中央生态环境保护督察移交问题追责情况，其中涉及指弄虚作假、监管缺位、形式主义等问题。

2019年，第二轮中央生态环境保护督察全面启动，到2022年分六批对31个省（区、市）和新疆生产建设兵团、2个部门、6家中央企业开展督察，共曝光137个不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等生态环境领域形式主义、官僚主义的典型案例。

有媒体报道称，在部分城市，“贪大求洋”等现象仍有发生。“为让城市绿化建设与国际接轨，不考虑气候、湿度、土壤等客观自然条件，想着能‘一日造林’‘一夜成景’，盲目攀比绿化速度、规模和档次。”据从事园林工程的业内人士透露，“由于选择的树种不适应当地气候，对当地森林生态系统平衡造成威胁，种植下去存活率也不高，无法起到绿化美观的作用。”

还有部分地区跟风种植“网红”树，单纯求异求新。“一个地方出现一条‘网红’街，其他地方就复制效仿。”该业内人士认为，盲目追求“成景好看”，却忽略了城市绿地的生态基础功能。

还有一些地方，“形象工程”“政绩工程”仍未停歇。2021年，山东省纪委监委公开曝光，滨州市高新技术产业开发区原党工委书记、管委会主任李福友搞“形象工程”“政绩工程”等问题，以蒲河景观绿化为名大搞形象工程，耗资6000余万元，造成严重不良影响。

违背规律搞修复 与美好生活背道而驰

自然生态系统是个有机的生命躯体，应着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性，加大生态系统保护力度，切实加强生态保护修复监管，为子孙后代留下山青水秀的生态空间。

7月27日，国新办就“加强生态环境保护，全面推进美丽中国建设”举行发布会。生态环境部部长黄润秋在发布会上表示，生态环境部将按照全国生态环境保护大会的部署和要求，在生态保护修复上强化对所有者、开发者乃至监管者的统一监管，当好生态卫士。严肃查处生态破坏行为。坚决杜绝生态保护修复中的形式主义。

“良好的生态环境是最普惠的民生福祉，城市绿化建设能为老百姓带来生态价值和观赏价值。”中国林业科学研究院林业研究所所长张建国对人民网表示，生态形式主义现象的出现，会让社会公众认为生态环境保护只是徒有其名，损害了地方发展的形象。

张建国表示，生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，提升生态文明建设水平要完整、准确、全面贯彻新发展理念，为了“面子工程”另辟蹊径，与公众追求的美好生活背道而驰，与高质量发展和可持续发展的需求背道而驰。

“城市绿化中‘形式主义’往往缺乏科学指引，比如有的地方种植的乔灌草等植物难以适应当地生态条件，有的地方只重视前期种植，后期不能进行精细化养护管理，有的地方引入一些新奇的外来物种，可能造成生物入侵。”北京大学生态学博士、助理研究员马志远对人民网表示，这些情况在形式上都是进行城市绿化，但在效果上并不能从根本上改善环境，反而可能会破坏当地的生态环境。

生态形式主义对城市居民身体健康也会造成影响。相关卫生领域专家表示：“近年来，部分城市仍在不加选择地种植杨树、柳树、柏树等植物，此类植物根系发达，易成活、生长快，可以满足城市绿化需求。但这类树种容易产生大量花粉和飞絮，诱发部分居民过敏，出现人体健康风险。”

“生态形式主义”之风当刹

2021年，生态环境部制定并印发《关于坚决防止生态保护修复中形式主义行为的通知》，指出要强化生态保护修复全过程监督管理，加大监督检查力度，建立健全长效机制。

同年6月，国务院办公厅发布《关于科学绿化的指导意见》，明确了科学绿化的工作原则，坚持保护优先、自然恢复为主，人工修复与自然恢复相结合，遵循生态系统内在规律开展林草植被建设，着力提高生态系统自我修复能力和稳定性；坚持规划引领、顶层谋划，合理布局绿化空间，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复；坚持因地制宜、适地适绿，充分考虑水资源承载能力，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，构建健康稳定的生态系统；坚持节约优先、量力而行，统筹考虑生态合理性和经济可行性，数量和质量并重，节俭务实开展国土绿化。

“绿化应该有一个标准，这个标准应该由富有经验的专业人员做项目设计和环境评价。”张建国认为，在生态环境保护建设的过程中，应遵循自然生态系统演替规律和内在机理，科学设置短期目标，合理衔接长期生态战略。

张建国补充，城市绿化是一项综合性较强的系统工程，要合理规划，因地制宜地规划不同类型的绿地建设。倡导生态优先、以人为本，鼓励适合本地地情的苗圃种植，以打造绿色、便捷的城市生态圈为重点，让绿化起到改善城市生态、美化城市环境的作用，实现生态建设高质量发展。

系列报道

之一：“古”韵里“树”写风景 留住美丽中国记忆

之二：推窗见绿出门即景 口袋公园扮靓城市微空间

(责编：郝帅、吕骞)
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