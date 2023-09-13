人民网北京9月13日电 （记者孙博洋）国家统计局数据显示，今年1-7月，社会消费品零售总额264348亿元，同比增长7.3%，消费复苏势头明显。

数据还显示，1-7月餐饮类消费总额28606亿元，同比增20.5%。随着餐饮类消费复苏，线下消费场景的恢复，酒类消费也逐步复苏，统计局发布数据显示，前7月烟酒类消费3035亿元，同比增8.4%。

业内认为，随着消费市场的逐步复苏，经济活动逐步活跃，白酒消费也将逐步回暖，但同时，随着消费场景的多元化，消费者消费习惯和意愿的变化，市场也将更加细分，头部企业竞争愈加激烈。

在近日举办的第三届郎酒庄园会员节上，郎酒集团董事长汪俊林在与媒体的座谈会上表示，白酒行业已经进入存量竞争时代，面临着竞争加剧等多重压力，然而越是困难的时候，就越是检验“好公司”的最好时机。

“当前，我们要以确定性的信念、信心面对不确定性，更应‘勇毅前行，拥抱未来’，郎酒正积极应对市场变化，不断将变的挑战转化为进的机遇。”汪俊林说。

据了解，今年郎酒提出了新十年（2024-2033）新的“351”工程，即达到3年300亿，5年500亿，10年千亿的销售业绩目标。对此，汪俊林表示，1000亿销售目标是企业的愿景，需要不断努力，但这并非第一目标，第一目标是酿好酒。

“在未来市场竞争中，产品的品质是否能够脱颖而出，才是行业应该关注的焦点，市场上的盈利只是短期目标，真正的长期竞争是品质竞争。”汪俊林说。

据介绍，过去几年，郎酒持续深入打造以“品质、品牌、品味”为核心的品牌发展战略。去年3月，郎酒发布了《郎酒酱香产品企业内控准则》，为产品品质的定下刚性约束。

汪俊林表示，消费的本质是品质，企业不能偏离这一本质去做品牌，对于郎酒而言，未来发展仍然是聚焦如何将品质做到更好。

(责编：郝帅、吕骞)

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