人民网北京9月13日电 （欧阳易佳）“国家水网及南水北调高质量发展论坛”近日在京成功举办，作为第18届世界水资源大会专场会议之一，论坛以“水安全保障：使命与愿景”为主题，政商学界人士围绕水安全保障、水资源可持续利用、大型调水供水工程技术探索、国家水网建设等内容共话水资源合理利用经验举措，共享水资源领域先进发展理念和科技成果，共谋国家水网高质量发展。

水利部党组成员、副部长王道席在致辞中表示，加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，是党中央作出的重大战略部署。中国南水北调集团作为唯一一家中央管理的跨流域、超大型供水工程开发运营集团化企业，要牢牢把握加快构建国家水网的历史机遇，立足“调水供水行业龙头企业、国家水网建设领军企业、水安全保障骨干企业”战略定位，坚持“两手发力”，发挥优势作用，坚决扛起推进南水北调后续工程高质量发展、加快构建国家水网的历史使命，为保障国家水安全做出国资央企应有贡献。

中国南水北调集团党组书记、董事长蒋旭光表示，组建中国南水北调集团，是“两手发力”推进水利改革、构建市场平台、加快水利发展的重要实践，标志着南水北调、国家水网事业进入新的发展阶段。南水北调集团成立以来，深入实施“通脉、联网、强链”总体战略，着力提高企业核心竞争力，增强核心功能，充分发挥已建工程综合效益，全面推进南水北调后续工程高质量发展，加快构建国家水网，加快建设现代化水产业体系，争当现代水产业链“链长”。

中国工程院院士、水文学及水资源学家王浩表示，水网是现代社会的四大基础性网络之一，国家水网的建设有其必要性。“国家水网建设方向要坚持安全化、高效化、生态化、智能化，以实现水资源战略配置与国土空间开发保护格局的空间均衡为核心目标，在维持健康自然水循环的基础上，减少干扰自然水循环，维持水循环正常转化过程与服务功能。同时要维持健康社会水循环，保障经济社会发展合理用水需求，实现水资源节约集约利用。”

王浩建议，应优化国家水网布局，建设“双T”型水网经济格局。特别是通过建设西部地区水网基础设施，打造西南西北水网联通经济带，增强提升黄河沿线的生态经济带，破解水资源制约瓶颈，形成成都平原、黄河几字弯区、河西走廊三大发展轴，服务构建成渝双城经济圈、黄河流域生态保护和高质量发展、西部大开发等国家战略。

主论坛现场，“国家水网及南水北调高质量发展学术交流成果”发布，此次学术交流成果介绍了新时代中国水网发展成就、推进水网建设的重大举措，描绘了绿色水产业发展的美丽愿景。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经