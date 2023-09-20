原标题：徐工汉云再次入选国家“双跨”工业互联网平台

近日，工信部对外公布《2023年跨行业跨领域工业互联网平台名单》，此次“双跨”清单中，徐工汉云再次入选。自2019年工信部开展“双跨”平台评选以来，徐工汉云已实现连续五年入选。

本次双跨平台遴选重点围绕平台资源管理能力、平台核心技术水平、平台赋能成效、平台社会贡献度、平台可持续发展能力等五大维度，对申报平台进行综合评价。

锻造硬实力，以“开拓创新”夯基础

工业互联网平台是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，同时也是推动数字经济发展的重要引擎。2016年，徐工汉云发布自主研发的工业互联网平台——汉云工业互联网平台，实现从0到1的突破，并基于汉云工业互联网平台，打造出独具特色的HANYUN OS工业操作系统。

前不久，徐工汉云发布HANYUN OS 2023全新版本，升级汉云工业物联网平台、汉云数字主线平台、汉云数字孪生平台三大核心平台，进一步夯实千行百业数字化转型核心底座。

在核心技术攻关及产品研发方面，徐工汉云为全球用户数字化能力建设提供技术保障，同时面向行业及企业发展痛点、堵点、卡点问题，着力构建软硬协同“端云用”一体化产品矩阵，相继研发一系列高可用、易部署、易推广的关键软硬件产品，助力企业便捷、高效实现数字化转型与升级。

强化支撑力，以“数字赋能”创实效

徐工汉云始终坚守中国工业互联网双跨平台的责任与使命，大力推动数字经济和实体经济深度融合，多维度、深层次赋能传统产业转型升级，在北京、佛山、上海、苏州等地设立分子公司、研发机构，以工业互联网为抓手，切实推进新一代信息技术与区域优势产业的深度融合，截至目前，徐工汉云协同生态合作伙伴打造了20个产业链工业互联网平台，打通产业链与价值链，协同推动制造业提速升级。

凭借平台领先的技术产品与经验优势，徐工汉云不断提升跨行业跨领域服务能力，向不同行业赋能，服务通用设备制造、有色金属、建筑施工、工程机械、新能源、教育等在内的众多行业。

深化保障力，以“使命担当”强内核

在徐工汉云一路发展壮大的过程中，积极践行企业社会责任，布局国家战略领域，不断深化“平台+双碳”“平台+双链”等融合应用能力，充分发挥实践先锋的模范带头作用，在推动企业高质量发展的同时，实现经济效益与社会效益相统一。

锚定“双碳”目标，擦亮绿色发展底色。近年来，徐工汉云积极响应国家政策，紧跟时代步伐，积极探索“双碳”产品与解决方案，持续推进工业互联网与生态环境保护的深度融合，相继打造非道路移动机械监管平台、重型柴油车远程在线监控平台、新能源物流配送管理平台等产品，携手众多客户实现创新突破，擦亮高质量发展底色。

聚焦“双链”融合，增强产业发展韧性。依托汉云工业互联网平台，徐工汉云充分发挥平台数据融通融合作用，推动实现全产业链信息的汇聚分析，确保服务的产业链和供应链的稳定，实现行业企业的创新发展，提高行业整体资源配置效率，催生网络化协同、智能化制造、数字化管理、服务化延伸等新模式新业态。

凸显竞争力，以“稳健经营”博认可

立足于工业互联网市场上的累积和沉淀，徐工汉云始终秉承稳健经营理念，以雄厚的技术底蕴为支撑，不断拓宽业务边界，实现企业可持续发展，成为投资机构与研究机构的青睐对象。

在资本市场表现上，2022年12月徐工汉云宣布完成B轮3亿元融资。至今，徐工汉云已完成两轮融资，投资方包括国开制造业基金、高瓴资本、赛富亚洲投资基金等，充分表明机构对其市场竞争力及技术实力的认可。

与此同时，徐工汉云品牌影响力与竞争力也稳步提升，屡获全球权威认证。2023年6月，徐工汉云以品牌价值150.26亿元再度入选由世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的“中国500最具价值品牌排行榜”，持续向世界展示中国制造和中国品牌的攻坚力量。2022年12月，徐工汉云成功入选“科技界奥斯卡”Gartner全球工业物联网平台魔力象限。

(责编：曹淼、李源)

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