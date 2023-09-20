人民网北京9月20日电 （记者栗翘楚）当前，“双碳”目标已经成为各行业发展共识。汽车产业作为减碳任务的主要领域，加快推进全产业链低碳化和脱碳化进程，实现全生命周期碳减排已势在必行。日前，在广州举办的“问路碳中和——2023汽车碳中和峰会”上，多位与会专家和业内人士一同探索中国汽车产业科学、高效减碳的路径，为全产业链实现碳中和提供了多角度、多维度、多元化的实践经验和创新思路。

“问路碳中和——2023汽车碳中和峰会”于广州召开。主办方供图

近年来，作为中国汽车产业重要基地，广州深入实施碳达峰、碳中和战略。广州市人民政府副秘书长、一级巡视员，市工业和信息化局党组书记、局长高裕跃在峰会上表示，近年来，广州正加快速度向万亿级“智车之城”迈进，以自主创新打造智能汽车的“大脑、骨骼和四肢”为己任，致力于推动中国智能网联新能源汽车的高质量发展。接下来，广州将始终紧扣电动化、网联化、智能化的转型趋势，引导汽车上游材料、零部件生产、整车装备等全链条企业以“双碳”为牵引，早谋划、早着手、早布局，全力推进产业低碳绿色发展，共同为我国如期实现碳达峰、碳中和的目标，建设人与自然和谐共生的现代化作出贡献。

我国汽车产业已进入从高速增长向高质量发展转型的关键时期，汽车行业的绿色低碳发展，对于我国能否顺利实现碳达峰、碳中和至关重要。

中国能源汽车传播集团有限公司党委书记、董事长、总编辑兼中国能源报总编辑谢戎彬在峰会上表示，中国汽车产业推进碳达峰碳中和，必须坚持从实际出发，牢固树立系统观念，进一步加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进。中国汽车产业在迈向碳中和之路上，要全面推动技术变革、制造升级、质量提升，统筹全产业链协同降碳，发挥“领头羊”的产业引领作用；要当好绿色发展战略的践行者和先行者，推动能源结构的转型升级和交通领域的低碳发展；要推进国际国内协作交流，加速汽车产业全球化之路。

一直以来，汽车企业都是产业落实“双碳”目标的重要主体，而“双碳”也给车企的发展带来了换档提质的新契机。

广州汽车集团股份有限公司总经理冯兴亚表示，中国汽车行业在推进“双碳”目标中兼具四重特性，包括脱碳目标具有明确性、碳排放环节具有特殊性、脱碳过程具有产业生态引导性以及脱碳成果具有社会示范性。汽车产业链深度脱碳需要更加重视材料端的协同低碳化，在产业链的绿色低碳转型工作，应当早布局、早开始。

作为外贸“新三样”之一，我国新能源汽车出口增速快速增长，新能源汽车产销量已经连续8年位居世界第一。中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡表示，我国新能源汽车产业国际影响力不断提升，但对合成燃料领域的研究较少，汽车企业应该持续研究。谈及我国汽车产业低碳发展面临的问题，他提出五点建议：完善碳管理的政策体系；加强核心技术的攻关；打造绿色低碳的汽车供应链体系；加强国际低碳标准体系的建设和引导；提前研究应对措施，强化风险管控能力和关键资源的安全保障。

要推进低碳转型，能源结构优化是关键。我国是全球最大的能源生产国，自给率在80%以上。近年来，我国能源电力结构持续优化，非化石能源的发电装机量已超过化石能源的发电装机量。在新能源的发展上，风电和太阳能发电累计已超过水电，成为我国的第二大电源。

中国华能集团有限公司能源研究院院长兼中国华能集团有限公司碳中和研究所所长赵勇表示，大力发展新能源汽车产业，是推动构建新型电力系统的重要手段。汽车制造业提高绿电消费比例，既是促进清洁能源消纳，推动构建新型电力系统的重要手段，也是推动自身低碳转型、应对国际碳关税等绿色贸易壁垒的关键措施。

对于汽车及能源等产业而言，如何在国家“双碳”战略的引领下，顺利推进“碳达峰、碳中和”战略，实现绿色低碳发展，是产业高质量发展和转型升级的题中之义。中国工程院院士、中国工程院原副院长、国家气候变化专家委员会顾问杜祥琬对我国实现双碳目标的路径，提出以下八点建议：一是以产业结构优化升级为重要手段，实现经济发展与碳排放脱钩；二是打造清洁低碳安全高效的能源体系；三是加快构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统；四是以电气化和深度脱碳技术为支撑，推动工业部门碳排放有序达峰和渐进中和；五是通过高比例电气化实现交通工具低碳转型；六是以突破绿色建筑关键技术为重点，实现建筑用电用热零碳排放；七是做好实现碳中和“最后一公里的碳移除托底技术保障；八是建立健全减污隆碳统筹融合的战略、规划、政策和行动体系，完善碳交易制度。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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