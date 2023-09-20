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首届轻工适老创新产品博览会将在安徽芜湖举办

2023年09月20日13:47 | 来源：人民网
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人民网北京9月20日电 （栗翘楚、韩鑫）日前，由中国轻工业信息中心、中国家用电器研究院等联合举办的轻工适老创新产品系列活动新闻发布会19日在北京举行。记者在会上获悉：首届轻工适老创新产品博览会将于今年11月23日至26日在安徽省芜湖市举办，活动以“服务养老产业 创造美好生活”为主题，旨在有效对接产业园区、康养服务机构及社区，交流新一代信息技术、工业设计在适老助老领域的应用，推动轻工适老产品制造企业协同共生。

庞大的老年消费群体，蕴含着广阔市场空间。促进老年人群安全放心消费、发展银发经济，既是关爱老年群体、提高人民生活品质的要求，也是轻工企业转型升级迈向高质量发展的突破口。中国轻工业联合会秘书长、中国轻工业信息中心主任郭永新介绍，目前《智慧养老家居产品通用技术要求》行业标准正在加快制定，未来将有效规范家居产品的适老性能，通过技术标准积极解决相关问题和产品劣质、低端、同质等问题，增强产品和技术服务的协调性，更好满足老年人多样化、多层次的需求。

我国是人口老龄化程度较高的国家之一，也是老年人口数量最多的国家。经过多年发展，以“居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的养老服务体系”的养老格局已基本形成。随着我国人口老龄化进程的不断加速，银发产业正迎来发展机遇。据了解，目前多个适老创新产品的产业园区正加快建设，相关企业集中入驻、集聚发展，形成集科研创新、智能制造、检测认证、营销物流于一体的多功能高质量专业化园区，将有力推动轻工适老产业高质量发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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