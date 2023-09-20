9月20日，中国参与研制的国际大科学工程平方公里阵列射电望远镜（SKA）进入建设阶段以来建成的首台中频天线，在中国电科网络通信研究院测试现场正式吊装，不久后将运往位于南非的目的地。之后，中国电科将陆续完成SKA建设阶段首批64台中频天线的生产。

中频天线结构是SKA中频阵列的核心设施。首台中频天线的研制成功，标志着SKA中频天线结构已经基本达到技术就绪和批量生产状态，正式进入建设阶段。

SKA是由全球多国合资建造和运行的世界最大规模综合孔径射电望远镜，因接收总面积约“1平方公里”而得名，台址分别位于南非及南部非洲8国、澳大利亚西部的无线电宁静区域。SKA建成后将比目前最大的射电望远镜阵列灵敏度提高50倍，巡天速度提高10000倍，为人类探测宇宙作出更多贡献。

记者：温竞华

编辑：彭红

设计：贾稀荃

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(责编：岳弘彬、牛镛)

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