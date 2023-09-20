人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

积极推动中国汽车出海 中国汽车欧洲中心成立

2023年09月20日13:56 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月20日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会消息，近日，“中国汽车工业协会巴塞罗那信息服务中心暨中国中检-中国汽车欧洲中心（西班牙分中心）”成立及揭牌仪式在西班牙巴塞罗那主会场及中国北京分会场举行。

中国汽车工业协会会长付炳锋表示，全球化对于汽车工业的蓬勃发展具有重大推动作用，两个中心的成立标志着中国汽车工业对于国际化的积极探索，也展示了中欧双方在汽车领域合作上的意愿。

“两个中心的成立将成为中国汽车企业走向欧洲市场的重要桥梁，将为中欧汽车产业合作提供新的机遇和平台，推动全球汽车行业的可持续发展。”中国汽研总监王锐表示。

据了解，中国汽车工业协会巴塞罗那信息服务中心与中国中检-中国汽车欧洲中心（西班牙分中心）的成立，将对中国汽车出海发挥积极作用，为未来中欧汽车产业合作和共同繁荣发展蓄势聚力。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
积极推动中国汽车出海 中国汽车欧洲中心成立
　　人民网北京9月20日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会消息，近日，“中国汽车工业协会巴塞罗那信息服务中心暨中国中检-中国汽车欧洲中心（西班牙分中心）”成立及揭牌仪式在西班牙巴塞罗那主会场及中国北京分会场举行。 中国汽车工业协会会长付炳锋表示，全球化对于汽车工业的蓬勃发展具有重大推动作用，两个中心的成立标志着中国汽车工业对于国际化的积极探索，也展示了中欧双方在汽车领域合作上的意愿。…
首届轻工适老创新产品博览会将在安徽芜湖举办
　　人民网北京9月20日电 （栗翘楚、韩鑫）日前，由中国轻工业信息中心、中国家用电器研究院等联合举办的轻工适老创新产品系列活动新闻发布会19日在北京举行。记者在会上获悉：首届轻工适老创新产品博览会将于今年11月23日至26日在安徽省芜湖市举办，活动以“服务养老产业 创造美好生活”为主题，旨在有效对接产业园区、康养服务机构及社区，交流新一代信息技术、工业设计在适老助老领域的应用，推动轻工适老产品制造企业协同共生。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部