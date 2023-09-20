人民网北京9月20日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会消息，近日，“中国汽车工业协会巴塞罗那信息服务中心暨中国中检-中国汽车欧洲中心（西班牙分中心）”成立及揭牌仪式在西班牙巴塞罗那主会场及中国北京分会场举行。

中国汽车工业协会会长付炳锋表示，全球化对于汽车工业的蓬勃发展具有重大推动作用，两个中心的成立标志着中国汽车工业对于国际化的积极探索，也展示了中欧双方在汽车领域合作上的意愿。

“两个中心的成立将成为中国汽车企业走向欧洲市场的重要桥梁，将为中欧汽车产业合作提供新的机遇和平台，推动全球汽车行业的可持续发展。”中国汽研总监王锐表示。

据了解，中国汽车工业协会巴塞罗那信息服务中心与中国中检-中国汽车欧洲中心（西班牙分中心）的成立，将对中国汽车出海发挥积极作用，为未来中欧汽车产业合作和共同繁荣发展蓄势聚力。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经