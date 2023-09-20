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张宏韬：上海将牢握数字化发展主动权 当好改革开放排头兵

2023年09月20日14:25 | 来源：人民网
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上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬致辞。人民网记者 翁奇羽摄。

上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬致辞。人民网记者 翁奇羽摄。

人民网上海9月20日电 （记者杨曦）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023 数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬在致辞中表示，上海始终顺应数字化发展潮流，以信息化数字化驱动上海现代化建设，下阶段，将牢牢掌握数字化发展主动权，继续当好改革开放排头兵、创新发展先行者。

当前，数字化浪潮正在以前所未有的方式改变着世界，推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革。党的二十大报告明确指出，要加快建设数字中国，加快发展数字经济。张宏韬介绍，上海始终顺应数字化发展潮流，将数字化作为提升城市能级和核心竞争力的重要抓手，率先发布了全面推进城市数字化转型的意见，坚持整体性转变、全方位赋能、革命性重塑，以信息化数字化驱动上海现代化建设。主要体现在以下四个方面：

一是坚持三化联动，推动整体转型。经济、生活、治理三大领域一体规划，坚持管行业也要管数字化，重点实施科创新生态、制造新模式、在线新经济、健康新服务等“20新”专项行动。

二是坚持以人为本，建设人民城市。围绕基本民生、质量民生、底线民生三大块面，以15个工作专班为依托，汇聚100余家单位和企业合力，3年来共建成35个生活重点场景群，涉及七个重点民生领域。

三是坚持改革突破，重塑制度流程。制定出台上海市数据条例、全国首个促进人工智能产业发展条例，发布公共数据开放实施细则和共享实施办法、五个新城数字化转型规划建设导引以及一系列标准。

四是坚持多方参与，构建数字生态。在重大项目、应用场景建设等方面通过“揭榜挂帅”等机制更好地发挥政府引导和企业主体作用。

展望下阶段，张宏韬表示，上海将进一步增强推进城市数字化转型的敏锐性和紧迫感，牢牢掌握数字化发展主动权，继续当好改革开放排头兵、创新发展先行者。“我们结合三年来数字化转型的工作实践，坚持‘技术+场景’‘标杆+制度’双牵引的思路，制定2023年城市数字化转型‘4448’施工图。目标是推动数字经济动能更强劲，核心产业增加值超6000亿元；推动数字生活10个行业整体转型，建设40个与市民息息相关的生活数字化场景；持续提升数字治理水平，城市运行生命体征更加完善；城市数字底座‘1+1+N’框架基本建成。”

张宏韬呼吁，城市数字化转型需要各方力量参与，数字经济的发展更需要发挥企业主体作用，希望各方专家交流交心、互学互鉴，共同为推动城市智能升级，提出真知灼见。

(责编：杨曦、高雷)
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