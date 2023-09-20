中国通信标准化协会理事长闻库发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

人民网上海9月20日电 （记者杨曦）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023 数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。中国通信标准化协会理事长闻库在主旨演讲中表示，我国数字经济发展取得了显著成效，但仍面临挑战，建议未来从加强技术创新、基础建设和标准制定等方面着力，进一步推动数字经济繁荣发展。

闻库表示，数字经济正成为重组全球要素的资源，重塑全球经济结构，改变全球竞争格局的关键力量。世界各国高度重视数字化转型，将其作为一项重要任务。

当前，我国数字经济发展取得显著成效。闻库介绍，根据数据通信研究院发布的报告，2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，总量居世界第二，占我国GDP的41.5%。自2012年以来，我国数字经济增速已连续11年显著高于GDP的增速，数字经济持续发挥经济的稳定器和加速器作用。

从产业上来看，2022年我国数字产业化规模达到了9.2万亿元，产业数字化规模为41万亿元，我国数字产业化向强基础、重创新、助优势方向转变。

从网络来看，我国建成了全球最大的移动宽带和光纤网络。截至2023年7月末，5G的总的基站数超过了300万，千兆以上的光纤接入用户数达到了1.34亿户。

从垂直行业来看，数字经济赋能千行百业的转型升级。以5G为例，5G融合应用在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域里面发挥着赋能作用。已融入60个国民经济大类，5G应用案例超过5万个，5G的覆盖为这些应用的使用创造了条件。

闻库强调，尽管我国的数字化取得了一定的成绩，但是仍然面临着一些挑战：一是半导体短板，离国际水平还有差距；二是2C应用取得了良好的成效，但2B应用有待深化拓展；三是部分行业企业的数字化的意识还没有完全树立，积极性、主动性不够。

如何应对挑战？闻库建议可以从以下几个方面着力：

一是技术创新注动力，驱动数字经济高质量发展。集中力量开展核心技术攻关，高端芯片、工业软件等核心技术攻关，强化关键环节、关键领域、关键产品、关键技术、核心能力、创新能力和保障能力。不断提升数字经济发展的创新能力，降低数字化转型的门槛。

二是基础建设再发力，筑牢数字经济发展根基。跑第一不容易，保持第一更不容易。要继续重视基础设施的作用，适度超前建设，发挥其主动的拉动作用，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷的智能化基础设施。

三是标准制定添助力，引领数字经济跑出加速。以高质量的标准助力经济高质量的发展，推动数字经济与实体经济的融合。

四是国际合作聚合力，共创全球数字经济新未来。推动全球数字经济发展，积极参与数字基础设施领域国际规则和标准的制定，携手全球产业界共推全球数字基础建设设施建设的新发展，共建数字经济的新时代，共创数字经济的新繁荣。

(责编：杨曦、高雷)

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