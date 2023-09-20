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华为云张平安：AI赋能城市 数智升级正当时

2023年09月20日15:50 | 来源：人民网
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华为常务董事、华为云CEO张平安致辞。

华为常务董事、华为云CEO张平安致辞。

人民网上海9月20日电 （记者罗知之）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。华为常务董事、华为云CEO张平安在致辞中表示，伴随着数字化发展进程，城市正在逐渐成为能感知、会思考、有温度的城市智能体，不断催生科技创新的新范式，带动社会治理新模式的创新。

张平安认为，AI大模型的出现进一步推动了人工智能从感知理解走向内容生成，深刻影响了工作与生活。预计到2040年，生成式AI每年可为全球经济带来2.6万亿至4.4万亿美元增长。价值的增量主要集中在产品研发、软件工程、生成供应、市场营销、客户运营等企业和行业经营的领域。这也意味着从个人到行业，从生活到生产，从边缘到核心，人工智能正在重塑着千行万业，加快推动城市产业升级、场景更新，并将催生新一轮发展机遇。

“华为在2019年投入了AI大模型，最早发布的盘古大模型用于阿拉伯语，现在开始加大中文训练、英文训练，还有近20个主流国家的语言训练。盘古大模型不仅应用于政务，而且运用于气象、金融、铁路等行业，每个行业都可以为客户提供成百上千细化的场景模型。通过开放模型生态、插件生态，驱动城市智能体智能化演进，赋能智能场景和应用的快速构建。”张平安介绍。

张平安表示，通过盘古大模型，准备全面驱动政务升级。目前，基于盘古大模型，城市治理、政务办公领域已经广泛开展了创新运用实践。政务服务方面，与深圳市福田区基于盘古大模型上线了智慧助手“小福”，为市民提供政务服务。通过对几十万条数据进行精调，在盘古自然语言大模型基础上融入了服务专有数据，包括12345热线、福田区政策文件、政务百科知识等，经过精调训练重训，成为一个有温度的“小福”。通过“小福”，解决了政务热线在问题拆解、政务政策关联等方面难题。现在，“小福”不仅专业，而且有温度，能够及时获得城市里大批传感器传过来的多模态信息，在城市政务服务方面为市民们提供了有温度又有专业的服务。

城市治理方面，华为与广州白云区基于盘古大模型正在构筑智慧城市管理平台，协同十余个业务部门，应对多个开放场景，如燃气管理，车辆违停等。通过盘古大模型能够实现政务数据的实时交互、查询，动态感知辖区内城市管理问题的图像，也能自动生成科学的建议、决策，实现城市事件及时发现、及时分拨，让城市治理工作真正实现减负。

“回顾过去，在国家政策支持下，中国的智慧城市建设蓬勃发展，百花齐放。展望未来，愿我们更加紧密地携起手来加速创新，持续为数字中国和城市高质量发展做出更大的贡献。”张平安说。

(责编：罗知之、高雷)
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