人民网北京9月20日电 （记者任妍）9月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，解读经济形势和政策。会上，财政部国库司司长李先忠介绍，今年以来，我国经济从过去几年疫情影响中逐步恢复，总体上呈回升向好态势。但是一些地方经济发展后劲不足，财政运行呈现紧平衡状态。对此，中央财政高度重视。主要采取了三个方面的措施：

一是加大转移支付力度。据介绍，2023年，中央财政安排对地方转移支付10.06万亿元，剔除支持基层落实减税降费和重点民生专项转移支付后增长7.9%。全国人大批准预算后，即抓紧下达中央对地方转移支付。截至8月底，中央对地方转移支付已下达9.55万亿元，具备条件的都已经下达完毕，为保障地方财政平稳运行提供了有力财力保障。

二是充分用好财政资金直达机制。今年，中央财政将约4万亿元转移支付资金纳入直达机制管理。1-8月，已经下达直达资金3.83万亿元，除部分据实结算项目外已经全部下达，占2023年年直达资金总规模的95.1%。在资金使用方面，除由地方统筹用于支持清算上年退税减税降费外，各地已形成支出2.37万亿元，占中央财政已下达资金的69.2%，快于序时进度2.5个百分点。今年财政直达资金下达速度更快、资金投向更准、资金保障更足、使用监管更严，有力保障了各项惠企利民政策的落实。

三是加强全国财政运行监测。依托运行管理一体化系统，建立了全国财政运行监测中心，对各地区财政运行状况实行“T+1”穿透式监测，涵盖预算调整、财政收支、转移支付、库款余额等40余项监测指标，实现财政资金从预算安排的源头到使用末端全流程动态监测，对苗头性问题和风险隐患做到早发现、早报告、早处置，兜牢兜实基层“三保”底线。

李先忠表示，下一步，中央财政将继续做好相关工作，指导地方统筹中央转移支付和地方自有财力，加大财力下沉力度，切实保障基层财政平稳运行。

(责编：杨曦、高雷)

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