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金晓虎：智能车联网，让未来城市无限精彩

2023年09月20日17:43 | 来源：人民网
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苏州市人民政府副秘书长金晓虎发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

苏州市人民政府副秘书长金晓虎发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

人民网上海9月20日电 （记者罗知之）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。苏州市人民政府副秘书长金晓虎在发表主旨演讲时表示，智能车联网是传统汽车道路交通运输领域行业与电子信息通信等创新行业深度融合的新兴产业业态，是国际科技与产业竞争的新赛道。

“苏州积极抢抓机遇，起步早、行动快，从2017年开始谋划，2022年把智能车联网作为25个产业创新集群的重点细分领域全力推进。”金晓虎表示，在方方面面的共同努力下，苏州智能车联网产业规模持续扩大，布局不断优化，具体呈现出“六个一”特征。

一是招引了一批创新领航的企业。从2018年4月引进落户第一家智能车联网企业开始，苏州全力招引国内外优质企业。截至今年7月底，全市拥有智能车联网相关企业近450家，其中上市企业10家，产值近350亿元，增速超过20%，预计今年全年智能车联网产业产值将突破500亿。

二是集聚了创新载体平台，成立了智能网联与城市交通服务联合实验室、太湖自动驾驶安全评测技术创新中心、苏州市车联网联合体（太湖）工程中心等平台。

三是掌握了一批关键核心技术。苏州全方位支持和鼓励企业紧盯发展前沿，持续加大投入，强化项目攻关。全市智能车联网企业实施核心技术攻关项目共33项，涵盖了智能座舱、车载摄像头、激光雷达、电机电控、操作系统、汽车芯片、自动驾驶等领域。

四是打造了城市应用场景。发布全国首个面向普通公路的智能公路车路协同、路测设施建设与运用技术指南，累计建成智联网道路超过400公里，开放测试道路超过2000公里，累计道路测试和示范应用车辆900辆，推动出行联合体开展全市首批智能网联汽车示范运营。

五是良好的产业生态。政策方面研究制定了《苏州市智能发展车联网发展促进条例》以及《产业创新行动计划》。资金方面成立总规模50亿元智能车联网产业基金，今年市级财政安排5000万元奖补资金。

六是形成区域协同局面。从市级来看，与上海临港新片区签署了车联网战略合作协议，推动测试牌照、测试结果、技术标准、数据信息的互认共享，“长三角”生态绿色一体化示范区智能车联网产业标准化，构建跨区域协同开放技术标准体系。

“我们将坚持用户思维，着力探索更多用户场景，加快推进道路基础设施升级改造，充分发挥云网融合优势以及数据分析和应用服务能力，促进新技术、新产品落地推广，帮助企业探索商业化运营发展的新模式。”金晓虎表示。

(责编：罗知之、高雷)
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