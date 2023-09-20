人民网北京9月20日电 （记者杜燕飞）“人民币对美元汇率非常重要，但并不是人民币汇率的全部，还应该综合全面看待，更加关注人民币对一篮子货币汇率的变化。” 人民银行货币政策司司长邹澜今日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，7月中旬以来，得益于国内经济稳步回升向好，人民币对一篮子货币稳中有升，受美元指数走强影响，对美元双边汇率有所走贬，对非美元货币保持了相对强势。

邹澜表示，今年以来，国际形势复杂多变，全球外汇市场波动较大。平时讨论比较多的是人民币对美元的双边汇率，但实际上人民币对一篮子汇率货币能更全面地反映货币价值的变化。

他进一步解释说，从宏观经济运行看，汇率浮动主要是调节实体经济中的贸易和投资，贸易和投资是多边的，涉及到多个国家、多种货币，因此人民币对一篮子货币变动可以更全面地体现汇率对贸易投资以及国际收支的影响。从汇率制度看，我国实行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。

据邹澜介绍，人民币对一篮子货币可以主要关注中国外汇交易中心发布的人民币汇率指数。该汇率指数计算了人民币对一篮子外国货币加权平均汇率的变动，以相关国家或地区与我国的贸易额为权重。目前包含24种篮子货币，对应国家或地区与我国贸易总额占比超过60%，其中，美元、欧元、日元权重比较大，分别是19.8%、18.2%和9.8%，9月15日，人民币汇率指数报98.51，较6月末上涨1.8%，其中人民币对欧元升值2.5%，对日元升值4.1%。

“近期，国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，宏观经济运行出现更多积极的边际变化。随着我国经济持续回稳向好，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。同时，在应对多轮外部冲击的过程中，人民银行、外汇局也积累了丰富的应对经验，具有充足的政策工具储备，有能力、有信心、有条件维护外汇市场平稳运行。”邹澜表示，下一阶段，人民银行、外汇局将以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标，立足长远、发轫当前、综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。

(责编：杨曦、高雷)

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