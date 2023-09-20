中共沈阳市浑南区委书记、沈阳高新区党工委书记闫占峰发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

人民网上海9月20日电 （记者罗知之）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。中共沈阳市浑南区委书记、沈阳高新区党工委书记闫占峰在发表主旨演讲时表示，东北资源条件较好，产业基础比较雄厚，区位优势独特，发展潜力巨大，推动东北振兴面临三重机遇。

闫占峰介绍，第一个机遇是新时代推动全面振兴的机遇，实现高水平自立自强，有利于东北把科教和产业优势转化为发展优势，当前和今后一个时期，东北地区将获得一系列真金白银的政策支持。作为东北科技创新和高技术产业发展的前沿阵地，浑南区有信心和决心在新时代东北振兴当中当先锋，打头阵。

第二个机遇是新一轮产业技术革命带来的赶超机遇。科技是推动人类社会进步的重要力量，在新一轮技术革命的大背景下，当前5G、人工智能等技术得到了广泛应用，数字化、智能化发展方向愈发清晰。

第三个机遇是老工业基地产业升级带来的发展机遇。沈阳曾经被誉为“共和国装备部”，在高端装备、航空航天、集成电路等领域拥有扎实的产业基础。沈阳“十四五”规划明确指出，推进传统制造业转型升级，加快传统制造业数字化赋能，增强产业链供应链自主可控。随之而来的是传统制造业对人工智能、云计算、区块链等数智技术企业人才和服务的庞大需求。

“未来，我们将着力打造北方地区算力新高地，依托沈阳人工智能计算中心、东北大学、中科院自动化所等科研机构，加快推进数智基础设施建设的进程。聚焦人工智能、工业互联网、云计算服务、网络安全等数字经济的核心产业，不断提升算力、算法、算术的能力水平，打造服务北方、辐射全国的算力产业新高地。”闫占峰说。

一方面，沈阳还将着力打造数字经济发展新空间，围绕数字经济发展打造场景化的大模型，推动大模型与诸多产业融合。赋能传统产业数字化、智能化转型升级，引入数字机器人等新兴产业，推动集成电路产业链扩产，将浑南区打造成为全国重要数字产业发展的集聚区。

另一方面，沈阳还将着力打造泛在智能应用新场景，推动云计算、网络安全、人工智能等新技术在全区的智慧政府、智慧医疗、智慧交通、智慧教育、智慧安防等场景中的建设应用。建设场景创新促进中心，打造一批可推广、可复制的应用标杆。

(责编：杨曦、高雷)

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