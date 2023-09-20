武汉市政务服务和大数据管理局副局长薛童发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

人民网上海9月20日电 （记者杨曦）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023 数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。武汉市政务服务和大数据管理局副局长薛童在主旨演讲中表示，武汉积极探索城市数智化转型，持续提升超大城市的现代化治理水平。

近年来，随着国家对数字化要求不断地提高，武汉跟随时代的浪潮，通过双组长机制来保障智慧城市在武汉落地。薛童介绍，今年3月份出台的武汉市数字政府和智慧城市建设的三年行动方案提出，未来三年的目标是“高效办成一件事，精准服务一个人和全面治理一座城”。

在这样的目标下，武汉秉承“一城一云”的理念建设了武汉云，这是武汉市与华为公司合作的一个重要工程。作为“一云两中心”的重要组成部分，武汉云为武汉市提供了集约高效安全的云基础设施，打造了全市一朵云。

武汉云的模式带动武汉云产业发展，通过引入华为的一系列技术力量，导入华为的能力，也进一步带动了武汉市的国有企业转型发展。

薛童强调，我们希望通过这种模式不断地拉动产业，壮大数字产业的发展。他介绍，我们和武汉市的超算中心，目前是我国最大的集装箱超算中心，整体规划算力是两百P。主要为高技术领域和尖端技术提供高算力的云服务。比如航空航天器飞行以及深海石油的勘探，以及药物靶向寻找等。这也是国内首个具有公共服务性质的人工智能基础设施。

薛童表示，数字公共基础设施是传统城市大脑，数据汇聚结构的一个深化，主要是关注城市信息空间数据的汇聚和治理。“我们在做城市数字公共基础设施的时候，打造了三个模块。第一个是’万物编码’，第二个是’一标三实’，第三个是把房管局、公安局等部门打通。”

薛童介绍，武汉将安全作为底线，成立了黄鹤网络安全实验室，打造具有国家属性、地域特色的网安综合实验室。在城市管理方面，今年武汉市委市政府大力推动城市运行管理中心建设；在利企便民方面，实现内部办文办会一平台，同时加强政务服务等应用场景建设。

“未来，我们将和非常优秀的生态伙伴进行合作，共同在城市数字化、智能化、智慧化的道路上更加勇于创新，持续提升武汉超大城市的现代化治理水平。”薛童说。

(责编：杨曦、高雷)

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