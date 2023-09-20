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加满一箱油多花15元 国内成品油价格年内第10次上调

2023年09月20日19:42 | 来源：人民网
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人民网北京9月20日电 （记者杜燕飞）国家发改委20日发布消息，自2023年9月20日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高385元、370元。折合升价，全国平均来看，92号汽油每升上调0.3元，95号汽油每升上调0.32元，0号柴油每升上调0.31元。

至此，国内成品油价格迎来年内第10次上调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将多花15元左右。本次调价后，今年国内成品油价格调整呈现“十涨六跌三搁浅”格局。

分析机构普遍认为，本轮成品油调价周期内，全球石油市场供应缩紧的预期继续升温，投机资金押注原油多头，刺激油价持续上行。9月初，沙特、俄罗斯将自愿额外减产措施延长至年底，市场机构担忧石油供需关系偏紧。投机资金看涨情绪较浓，美国洲际交易所和美国商品期货委员会数据显示，布伦特原油与WTI原油净多头头寸已增至15个月高位。受其影响，国际油价持续上涨至10个月高点。

国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（9月6日—9月19日），国际油价大幅上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨7.68%。

按照现行成品油调价机制，下一轮调价窗口将于10月10日24时开启。

对此，隆众资讯分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调的趋势。目前来看，“欧佩克+”减产氛围支撑显著，且经济层面担忧情绪减弱，利好因素仍占据上风，预计下一轮成品油调价上涨的概率较大。

金联创成品油高级分析师王延婷表示，后市来看，短期内，国际原油价格依然维持高位，新一轮原油变化率延续正向波动，消息面对油价后期行情仍有支撑。

国家发改委价格监测中心预计，“欧佩克+”减产措施带来的供应偏紧预期将继续对油价产生较强支撑，但持续上涨的油价加大了欧美控制通胀的压力，美国8月份CPI涨幅高于预期，油价上涨成为通胀反弹的主要原因，美联储和欧洲央行将在更长时间内维持高利率水平，对全球经济增速产生负面影响，也将抑制原油需求增长。

(责编：杨曦、高雷)
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