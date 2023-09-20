人民网北京9月20日电 （记者许维娜）在4K智能激光工程极投影机的助力下，美轮美奂的《徽派建筑时光之美》艺术展以光影形式映入眼帘；依托便携三色激光投影，人们在户外露营地、聚会旅游时有了气氛担当；通过顶嵌式激光影院搭配Soundbar和星空棚顶，足不出户就能体验的影院震撼效果……

美轮美奂的《徽派建筑时光之美》艺术展。受访方供图

当前，激光显示已全面渗透用户生活圈。在客厅，激光电视凭借健康护眼和震撼观影体验成为家庭大屏的换代首选，洛图科技数据显示，2015-2022年，中国激光电视市场规模的年复合增长率达68.6%。成为客厅大屏主流。在户外，激光投影成为年轻人移动观影和户外露营的新搭档。洛图科技数据显示，今年 6 月，国内线上激光光源的智能投影产品销额占比超25%。

“场景爆发让激光显示迎来最好的时代！”9月19日，2023全球激光显示技术与产业发展大会在青岛举办，海信视像科技总裁李炜表示，过去两年，激光显示产品从消费电子领域跨界到电影、光影艺术、体育盛会等全新领域，用户生活的含“光”量越来越高。

大会现场。受访方供图

大会上，政产学研领域的代表形成共识：激光显示迎来场景绽放，产业发展前景广阔。同时，海信首次展出了激光车载HUD，把三色激光应用在移动出行领域，可实现抬头智慧显示和车窗沉浸影像显示，较传统LED显示色彩表现力提升48%。

从22年冬奥会开幕式的“天下一家”，到遍布各地的光影沉浸展，激光在创意设计、文旅、博物馆等领域的表现，成为城市文化打卡的新地标。如今，激光显示的应用场景已经从室内转向户外，从个人转向群体，从单向输出转向智能交互”，中国科学院院士欧阳钟灿认为，激光显示是家庭、工业、商业、教育以及车载、AR等应用场景的最佳载体。

李炜介绍，过去两年，全球激光显示上下游产业链核心企业数量翻倍，从21年100家增长至今天的200多家。

激光显示产品也被越来越多的渠道商看好。在国内，有超过12000+渠道网点展售激光电视。在海外，海信激光电视获得美超过90多个国家250家主流渠道展销，自2019年以来销量年复合增长率达到144％，成为中国高端制造出海的一张名片。

面对使用场景的爆发，李炜表示，海信提出三个“绝不动摇”，坚持激光显示作为战略产业的定位不动摇，坚持在全球推广激光显示产业的定力不动摇，坚持激光显示场景化创新投入不动摇，从激光电视的探路者向激光场景显示的革命者转型。

据了解，海信在9月19日当天展出了可折叠激光电视，顶嵌式激光影院等百吋+创新产品，解决超大屏电视入户难、家居融合难、视觉舒适度不佳、沉浸感不强等用户场景痛点，打造客厅大屏最佳解决方案，加速向百吋+大尺寸发展。海信视像旗下Vidda智能投影将以三色激光技术引领行业向高价值竞争转型，向移动观影、艺术展示等多场景跨界应用；商用投影领域，海信将创新开发图像融合及环境融合技术，打造沉浸式的视觉体验；车载显示将进行长线布局，突破平面，向全息迈进。

(责编：杨曦、高雷)

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