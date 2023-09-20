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8月乘用车零售量创同期历史新高 “金九银十”自主品牌密集推出新车型

2023年09月20日20:17 | 来源：人民网
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人民网北京9月20日电 （记者栗翘楚）近日，中汽协发布数据显示，今年8月，我国汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，同比分别增长7.5%和8.4%。其中，乘用车表现亮眼，乘联会数据显示，8月乘用车市场零售达192.0万辆，同比增长2.5%，环比增长8.6%，达到历史同期最高的水平，高于2017年零售峰值的8月增长2%。

随着进入“金九银十”传统销售旺季，以及成都车展的举办，各品牌秋季新品推出加速，消费者关注新品上市，形成良好的市场消费节奏。部分车企为扭转被动趋势，主动调整产品价格体系和营销策略，对消费的拉动作用持续体现。

随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展，智能网联汽车正在呈现强劲发展势头，成为全球汽车企业争相抢占的战略制高点。近年来，我国政府采取了一系列措施激励技术创新、完善政策体系、优化发展环境，有力推动了智能网联汽车发展取得积极成效。

日前，2024款小鹏G9宣布正式上市。据悉，新款G9标配扶摇架构，进一步强化了“智能、性能、电能”三能技术。同时，在欧洲四国陆续实现交付后，小鹏G9还将在明年进军德国市场。此外，2024款小鹏G9搭载XNGP 智能辅助驾驶系统，具备国内首个且唯一的XNet深度视觉感知系统，落地无图、全场景、点到点的智驾功能。

近日，工信部公示第375批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，AITO问界M9位列其中。作为AITO品牌旗下首款全尺寸旗舰SUV，拥有全新家族化设计、百变空间、全铝合金底盘，将于第四季度正式发布。

在驾驶操控性能层面，问界M9全系标配空气弹簧及CDC减震系统，配合HUAWEI DATS 2.0等独特技术，为用户带来智慧驾控新体验。此外，作为华为深度赋能的旗舰产品，问界M9将华为智能汽车全栈技术解决方案全量上车。在智能座舱和智能驾驶“双智”的基础上，将华为智能车控、华为百万像素智慧大灯、华为AR-HUD、光场屏、华为SOUND、AI大模型等科技全部集齐，为用户带来全场景智能交互体验。

今年8月，工信部等七部门近日联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》（以下简称《方案》），《方案》指出，汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、关联度高、带动性强、发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用。《方案》从供需两端发力，推动新能源车、传统车、出口、二手车及车辆报废等全方位助力消费，推动汽车行业稳定增长。

业内人士表示，当前，智能化已经成为汽车市场新的角逐点。各大车企通过展示自己最新的技术和产品，让外界看到他们转型升级的成果。在拼技术、拼服务的竞争环境下，也会带来汽车产品功能和体验的大幅跃升。

(责编：杨曦、高雷)
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