新华社上海9月20日电（记者谢希瑶、周蕊）商务部副部长郭婷婷20日表示，10年来，党中央先后部署设立了21个自由贸易试验区，以不到千分之四的国土面积，贡献了全国18%的外商投资和进出口总额，累计向全国复制推广302项制度创新成果，成为了新时代改革开放新高地。

郭婷婷在当天举行的中国（上海）自由贸易试验区建设10周年主题论坛上作出上述表述。郭婷婷说，2013年9月29日，中国第一个自贸试验区在上海揭牌运行。自设立以来，上海自贸试验区实现了我国改革开放进程中许多“第一”：推出全国第一张外商投资准入负面清单；上线全国第一个国际贸易“单一窗口”；创设第一个自由贸易账户，为全面深化改革开放贡献了一批“上海经验”。

论坛上发布的《中国（上海）自由贸易试验区建设10周年白皮书》显示，在国家层面复制推广的302项自贸试验区制度创新成果中，源自上海首创或同步先行先试的事项占比近一半。

“自贸试验区的改革不是‘做盆景’而是‘种苗圃’，改革成果要惠及更大范围。”商务部自贸区港建设协调司司长杨正伟表示，在带动高水平开放方面，自贸试验区承担了重大开放试点任务，有力促进了投资贸易自由化便利化；在推进深层次改革方面，自贸试验区发挥制度创新“头雁”效应，在贸易、投资、政府职能转变、金融服务实体经济等方面实践了很多首创性改革；在引领高质量发展方面，已培育了油气、生物医药、工程机械等一批世界领先的产业集群。

10年来，我国已先后设立21个自贸试验区，形成了覆盖东西南北中、统筹沿海内陆沿边的改革开放创新发展格局。北京自贸区推动数字贸易规则对标国际高标准、广东自贸区推动与港澳金融市场互联互通、四川自贸区内新增企业是挂牌前11倍……论坛上，来自北京、山东、广东、海南、四川等地有关负责人分享了各自贸区发展成效与经验。

郭婷婷说，自贸试验区将进一步对接高标准经贸规则、深入推进制度型开放；加大压力测试力度，提升市场准入水平；推进改革系统集成，壮大发展新动能；开展差别化探索，打造各具特色的现代化产业集群，为全面推进中国式现代化作出新贡献。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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