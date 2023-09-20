人民网记者 王喆

8月，敦煌晴空日丽。人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道组在甘肃探访敦煌光电产业园。在园区内，记者偶遇了一支来自西北工业大学的暑期实践队伍，其中一位外国姑娘正手把手地教中国小朋友制作太阳能玩具小电车。

这位外国姑娘察觉到我们好奇的目光，害羞又友好地跟我们打了招呼。经过攀谈得知，原来她叫艾思瑞，是来自土库曼斯坦的留学生，现就读于西北工业大学动力与能源学院。

在中国生活、学习了6年的研一学生艾思瑞，操着一口流利的汉语向记者介绍了自己，言谈中毫不吝于表达对中国的喜爱之情。她表示，对自己而言，适应中国的学习、生活并不难，中华文化也深深吸引着自己。她说，在这只暑期实践队伍中不乏像自己一样来自中亚的留学生，大家都积极响应“一带一路”倡议，投身到文化交流的实践中去。

随后，带队的西北工业大学团委兼职副书记王力泉向我们介绍，今年5月，中国—中亚峰会在西安成功举办后，西北工业大学就开始筹划此次以西安为起点的学习实践活动。“敦煌光电产业园是西北工业大学团委会同国际教育学院、动力与能源学院筹划举行的‘新丝路 新能源 新青年’系列学习实践活动中的一个站点。”

他们从古丝绸之路起点西安，经革命圣地延安，再到曾经商旅必经的敦煌。一路上，中外青年们不仅参观了大明宫、玉门关等古丝路上的历史文化遗存，瞻仰了延安清凉山、宝塔山等地的革命遗址，还前往中德旋转机械与风能装置测控研究所和光伏企业等新能源研发、生产一线观摩。

七天的行程，从古至今，穿越时空感受自玉门关猎猎风沙，看到“一带一路”倡议下十年间基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”，中外青年们在实地参观新能源的一线研发与生产应用，中国共产党在实践中孕育的延安革命精神鼓舞着一代代中国青年，也让外国学子对当下的中国故事有更深刻的领会。

王力泉说，西北工业大学以“一带一路”为关键词举办系列学习实践活动已有六年，为中国青年与中亚学子搭建了一个交流互鉴、合作互融的稳固平台。

今年是“一带一路”倡议提出十周年。10年间，“一带一路”建设成就斐然。截至目前，中国已与152个国家、32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件。未来，中国青年将继续与中亚、与世界携手，书写“一带一路”青春画卷。

(责编：白宇、姚奕)

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