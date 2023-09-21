原标题：借势发力推进便捷消费

“连锁酒店不收押金、退房不查房”等话题日前登上热搜，引来网友热议。推进便捷消费是人心所向，也是大势所趋。各领域应借势发力，不断推陈出新，让更多细化举措尽快落地。

越来越多服务企业推出便捷消费模式，是市场竞争的结果，也是行业发展的需要。消费便捷化受益的不仅是消费者，还有利于消费环境的改善和消费信心的提振。

消费便捷化不是空中楼阁，需要各行各业推出务实可行举措。文旅部日前发布通知提出，引导支持文化和旅游企业整合公共、行业、市场等多方信息，探索推出“先用后付”“先游后付”减免押金等以信用为基础的便捷消费产品和服务。

消费流程的简化，离不开模式创新。在交易过程中，需大胆颠覆传统买卖模式，拓展新的消费场景，提升交易效率，最大限度方便消费者。比如，近年来，“自助饮品铺”在多地走红，店铺无人值守，销售柜也不锁门，顾客可以随意取品，凭消费者自觉付款，既方便又快捷。

在“以信任换诚信”的消费场景下，信用体系建设必不可少。对此，需完善相关配套制度，不断拓展信用在市场中的应用场景。商家可与银行或信用机构开展合作，绑定个人征信体系，如果消费者无理由违约，则将有关情况记入个人诚信档案。同时，还需加强收费价格行为监管，降低制度性交易成本，严厉打击各种新型价格欺诈行为。

当然，推动消费便捷不能牺牲消费者权益。当前，家电售后服务纠纷较为集中，山寨维修大行其道，来路不明的维修者时常任性而为：收费不透明，临时乱加价，配件不达标，服务态度差，还有部分品牌售后规则不明确、维修时间过长，严重影响消费体验。下一步，需要在消费末端环节重点发力，切实维护消费者合法权益。

如今，把恢复和扩大消费摆在重要位置，要以更优环境激发消费动能。应进一步从完善消费行业准营准入、加快消费领域改革创新、升级消费配套服务水平等方面着手，着力破解制约消费领域的体制机制障碍，全力推动“放心购”“便捷买”等举措落地。（郭存举）

(责编：曹淼、李源)

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