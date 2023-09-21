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第二十届百花文学奖揭晓

2023年09月21日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：第二十届百花文学奖揭晓

第二十届百花文学奖19日在天津揭晓。本届百花文学奖共设短篇小说奖、中篇小说奖、长篇小说奖、散文奖、科幻文学奖、网络文学奖和影视剧改编价值奖等7个奖项。邱华栋的短篇小说《河马按摩师》、张炜的中篇小说《爱的川流不息》、石钟山的长篇小说《我的喜马拉雅》、徐鲁的散文《少年挽歌与永远的乡愁》等39部作品获奖。

本届百花文学奖由天津市委宣传部指导，天津出版传媒集团主办，百花文艺出版社承办。据了解，百花文学奖前身为百花文艺出版社品牌期刊《小说月报》“百花奖”，其设立以来，不断扩展视野和关注领域，先后增设了散文奖、影视剧改编价值奖、科幻文学奖等奖项，并升级为“百花文学奖”。为反映新时代文学创作的特点，本届百花文学奖设立了网络文学奖。

此外，来自《人民文学》《收获》《十月》《当代》等文学期刊的18位编辑获得编辑奖，海内外共30位读者获得读者奖。（记者陈雪）

(责编：王连香、李楠桦)
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