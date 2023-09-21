人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

亚运会人员物资进境大幅增长

2023年09月21日08:43 | 来源：光明日报
小字号

原标题：亚运会人员物资进境大幅增长

从杭州海关获悉，第19届亚运会开幕临近，杭州萧山国际机场进境亚运人员大幅增长，多架境外运动员包机先后抵达，单日入境人员突破千人，亚运会人员、物资进境进入“冲刺阶段”。

9月20日早上7点多，30多名亚运人员从泰国飞抵杭州，通过海关一体化智能闸机快速通关进境，当日预计进境亚运人员将超过1900人。9月16日亚运村开村以来，已有来自泰国、印度尼西亚、卡塔尔等多个国家和地区超过4500名亚运人员通过海关亚运会专用通道快速通关进境。

亚运物资进口也进入“冲刺阶段”。截至目前，海关已累计验放包括代表团自用物资在内的各类亚运物资147批次。杭州海关组建保障团队，“7×24小时”全天候运行，为亚运物资通关提供全流程、一站式服务。（记者张翼）

(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛在上海成功举办
　　人民网上海9月20日电 （记者王震）9月20日，由人民网、上海市经济和信息化委员会共同主办，华为技术有限公司协办的2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛在上海成功举办。 2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛现场。…
郑柏生：从粗放型转向精细化 让城市智慧一些
　　广东省广州市白云区城市管理和综合执法局党组书记、局长郑柏生发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄 人民网上海9月20日电 （记者杨曦）今日，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办的“2023 数字经济峰会·城市智能升级论坛”在上海举行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部