原标题：亚运会人员物资进境大幅增长

从杭州海关获悉，第19届亚运会开幕临近，杭州萧山国际机场进境亚运人员大幅增长，多架境外运动员包机先后抵达，单日入境人员突破千人，亚运会人员、物资进境进入“冲刺阶段”。

9月20日早上7点多，30多名亚运人员从泰国飞抵杭州，通过海关一体化智能闸机快速通关进境，当日预计进境亚运人员将超过1900人。9月16日亚运村开村以来，已有来自泰国、印度尼西亚、卡塔尔等多个国家和地区超过4500名亚运人员通过海关亚运会专用通道快速通关进境。

亚运物资进口也进入“冲刺阶段”。截至目前，海关已累计验放包括代表团自用物资在内的各类亚运物资147批次。杭州海关组建保障团队，“7×24小时”全天候运行，为亚运物资通关提供全流程、一站式服务。（记者张翼）

(责编：王连香、李楠桦)

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